Centro vaccini Civitanova

aperto due giorni a settimana

CAMBIO degli orari dell'hub di via Gobetti destinato alle somministrazione anti Covid: ad aprile sarà operativo solo il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13

Modifiche in vista per la campagna di vaccinazione anti-Covid predisposta dall’Asur Marche nel centro di via Gobetti a Civitanova. «Da lunedì 5 e fino al 30 aprile – spiega l’amministrazione comunale – il polo della zona industriale di Santa Maria Apparente sarà aperto solo il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Queste le date di apertura: 5, 8, 12, 19, 22, 26 e 29 aprile. Eventuali cambi di programma verranno comunicati».

