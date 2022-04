In una settimana quasi 2mila casi in meno:

calano anche i ricoveri, tra i morti un 52enne

I DATI della pandemia - Rispetto a sette giorni fa, una flessione del 14,34%. Nelle ultime 24 ore emersi 1.663 positivi al Covid, pari al 32,7% dei 5.085 tamponi diagnostici analizzati. Un paziente in più in terapia intensiva, 10 in meno negli altri reparti. Quattro i decessi, tra questi un 95enne di Recanati

17 Aprile 2022 - Ore 16:13 - caricamento letture

Le Marche chiudono la settimana di Pasqua una flessione del 14,34% di casi covid (-1.969). Nelle 24 ore l’incidenza è in calo a 779,54 casi ogni 100mila abitanti (ieri 787,93) e i nuovi positivi sono 1.663, pari al 32,7% dei 5.085 tamponi diagnostici analizzati. La provincia di Ancona totalizza 473 casi, seguita da Ascoli Piceno con 337, Pesaro Urbino con 305, Macerata con 284, Fermo con 192. I casi fuori regione sono 72.

Come sempre le fasce di età più colpite sono 45-59 anni con 408 casi e 25-44 anni con 408, seguite da 60-69 anni con 244. I soggetti con sintomi sono 410, i contatti stretti di casi positivi 474, i contatti domestici 439, i positivi in setting scolastico formativo 8, per 317 casi sono ancora in corso approfondimenti epidemiologici.

Sul fronte ospedaliero si registrano in totale -9 ricoveri: a fronte di 1 in più in terapia intensiva, ce ne sono stati nelle ultime 24 ore 10 in meno nei reparti non intensivi. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 193: 7 in terapia intensiva (con una percentuale di occupazione dei posti letto pari al 2,3%) e 186 nei reparti non intensivi (percentuale di occupazione pari al 19,3%). Infine, quattro i decessi, tutti uomini: un 85enne di Urbania, un 95enne di Recanati, un 77enne di Montegiorgio e un 52enne di San Benedetto, tutti con patologie pregresse.

