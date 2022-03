Vaccinazioni, i numeri crollano

e l’hub di Piediripa riduce l’attività:

ad aprile aperto solo sei giorni

MACERATA - Il centro da domani cambia gli orari. La direttrice dell'Unità operativa di prevenzione malattie infettive dell'Area vasta 3, Franca Laici: «Nel capoluogo siamo passati da più di 2mila dosi al giorno a una forbice che va da 150 a 250. Si scende a 100 a Civitanova»

31 Marzo 2022 - Ore 18:41 - caricamento letture



di Leonardo Giorgi

Arrivederci Green pass, i numeri dei punti vaccinali crollano e gli orari si riducono: a Macerata sarà aperto solo 6 giorni nel prossimo mese. Il completamento del ciclo di dosi per la maggior parte della popolazione e la fine dello stato di emergenza (leggi l’articolo) hanno fatto registrare un netto calo di presenze negli hub. A Civitanova il centro vaccinale aprirà due mattine a settimana (leggi l’articolo). Una riduzione di orari che coincide con una minore pressione delle norme di distanziamento sociale e contenimento del contagio da Covid. Da domani, primo aprile, la certificazione verde non sarà più necessaria per andare dal parrucchiere, in banca, negli uffici pubblici. La versione rafforzata del pass servirà in contesti specifici fino al 30 aprile (come discoteche ed eventi sportivi al chiuso).

A testimoniare il crollo anche i numeri forniti a Cronache Maceratesi dalla direttrice dell’Unità operativa di prevenzione malattie infettive dell’Area vasta 3, Franca Laici. «Prima delle ultime settimane avevamo numeri elevatissimi – spiega –. A Macerata, a gennaio, avevamo più di 2mila vaccini fatti in un giorno. Adesso siamo tra i 150 e i 250. A Civitanova siamo sugli 80-100 al giorno, con numeri ancora più bassi nell’entroterra. In virtù della situazione gli orari di apertura dei centri saranno limitati. Questo sabato così come quello dopo rimarremo chiusi. Dipenderà poi dalla disponibilità di medici. Gli orari verranno comunque aggiornati sul sito dell’Asur Marche». Gli orari del mese di aprile per i punti vaccinali dell’Area vasta 3 sono disponibili a questo link. Il centro di Piediripa in via Noce 22 sarà aperto dalle 9 alle 13 nei giorni di lunedì 4, giovedì 7, lunedì 11, mercoledì 13, mercoledì 20 e sabato 23.

© RIPRODUZIONE RISERVATA