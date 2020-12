E' IL PRIMO CASO EMERSO nelle Marche e uno dei primissimi in Italia. La famiglia non ha avuto contatti con l'Inghilterra, in corso gli accertamenti del Servizio prevenzione dell'Asur

Arriva anche nelle Marche la variante inglese del Covid. Una famiglia di Ancona è stata trovata positiva questa sera. Al momento da quanto emerso non sono persone che hanno avuto contatti con l’Inghilterra né con persone inglesi. In queste ore il servizio prevenzione dell’Asur è al lavoro per individuare come questa famiglia abbia contratto il Coronavirus. Quello di Ancona è probabilmente il secondo caso emerso in Italia, e comunque uno dei primissimi che si sono registrati e di cui si è venuti a conoscenza nel nostro Paese. Il primo era quello di una donna di Roma che era rientrata dalla Gran Bretagna e che ora si trova in isolamento insieme al convivente. La donna sarebbe asintomatica.

Quella che viene chiamata la “variante inglese” e che ha portato alla chiusura dei voli dalla Gran Bretagna, ha un modo di diffondersi più rapido rispetto al Coronavirus che conoscevamo. La mutazione principale, chiamata N501Y è localizzata a livello della proteina arpione, detta Spike, quella che consente al Covid di agganciare le cellule dell’apparato respiratorio. La variante inglese è stata individuata a settembre nel Kent. È possibile che abbia iniziato a circolare in Europa da settimane. Secondo gli esperti il vaccino contro il Covid non dovrebbe avere problemi con la variante inglese.