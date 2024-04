di Enrico Maria Scattolini

IL SOGNO DEI PLAYOFF di fatto è dunque tramontato (—) per la Maceratese.

ANCORA UNA VOLTA, i biancorossi hanno fallito un traguardo fondamentale (—).

DEVASTANTE (-) INFATTI LA SCONFITTA nel redde rationem con il Castelfidardo, che invece ha raggiunto una posizione di relativa tranquillità nella contesa.

MA ANCHE PER LE CONCOMITANTE VITTORIE del Montegranaro ed Osimana, le quali hanno così superato in classifica la Rata.

PERTANTO AFFOLLATO (-) il limite della …speranza.

IL QUINTO POSTO IN GRADUATORIA DELL’URBINO, l’unico dei candidati all’appendice della stagione ad essere rimasto a bocca asciutta (seccamente battuto a Montefano).

SOLO I NUMERI CONTINUANO AD ALIMENTARE (+) le residue speranze della Rata a tre turni dalla fine del campionato, con i suoi nove punti potenziali.

MA SONO ATTESE probabilmente vane (-), dal momento che deve fare i conti con più d’una avversaria.

AD INCUPIRE IL SUO IMMEDIATO FUTURO è anche la modesta prestazione tecnico/psicologica fornita ieri pomeriggio al “Mancini”.

ORGOGLIOSA REAZIONE solo nella mezz’ora finale del match; dopo lo splendido gol di D’Ercole che ha dimezzato il doppio vantaggio dei padroni di casa e quindi riaperto la contesa.

L’ATTACCANTE ABRUZZESE ha successivamente avuto anche l’occasione del gol del pareggio, neutralizzata da Sarti.

A DIFFERENZA DI QUANTO PRIMA ACCADUTO (-) al portierino biancorosso Amico, non immune da responsabilità sulle conclusioni vincenti di Cannoni e Fossi.

EPISODI DI DIVERSO RILIEVO E CONSEGUENZE che però non hanno avuto incidenza nel giudizio complessivo dell’incontro.

CHE LA RATA ha giocato male nei suoi due terzi (-).

PER LA PRIMA VOLTA nella gestione di Pieralvise Ruani.

INCERTA IN DIFESA; evanescente nella linea di mezzo; impalpabile in attacco (-).

LE ASSENZE (-) di Gagliardini, Strano, Luciani e Mancini hanno avuto naturalmente il loro peso, ma non influenzano il giudizio complessivo.

A MIO AVVISO, PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVA quella del giovane centrocampista (-).

EDOARDO RUANI (il suo sostituto), chiaramente non condizioni ideali, non è riuscito a completare adeguatamente un reparto che, nelle scelte del padre, avrebbe dovuto tenere alto il baricentro per sostenere la linea di punta ma anche per allontanare il più possibile l’azione fidardense dell’area biancorossa per la presenza del giovane Amico fra i pali.

SI E’ VERIFICATO l’esatto contrario(-).

E’ STATO INFATTI L’OMOLOGO REPARTO AVVERSARIO a monopolizzare il settore (-) sino al gol di D’Ercole.

VA ANCHE DETTO che la Maceratese non ha avuto la fortuna dalla sua parte (-).

MI RIFERISCO ai due colpi di testa di Minnozzi e Sensi, sbagliati d’una inezia all’altezza del secondo palo nel primo tempo.

COMUNQUE inutile recriminare.

SPES ULTIMA DEA.

ANCHE SE PROBABILMENTE, il campionato 2023/24 sarà archiviato con l’unica soddisfazione del successo di Civitanova.