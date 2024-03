di Enrico Maria Scattolini

APPLAUSI alla fine per la Maceratese (+), nonostante l’allontanamento dai play off a causa della sconfitta contro il Montefano.

IMMERITATA, come correttamente certificato da Mariani, l’allenatore degli ospiti (+); ed ovviamente sottolineato da Pieralvise Ruani.

LA SPLENDIDA CURVA JUST ha riconosciuto i valori dei biancorossi (+), sacrificati dalla decisione dell’arbitro di espellere Gagliardini per aver considerato irregolare la sua uscita su Palmucci poco oltre la metà del primo tempo.

DRASTICO L’INTERVENTO DEL SIGNOR FERRONI, che invece ha chiuso gli occhi (-) su un successivo fallo di mano, nella propria area, di un difensore montefanese che ha intercettato una conclusione dell’attacco biancorosso.

LA POSIZIONE DA “ULTIMO UOMO” di Palmucci ha sicuramente influito nell’indurre il referee fermano ad estrarre il cartellino rosso per il portiere della Rata.

IN OGNI CASO una decisione di assoluta severità che avrebbe meritato quantomeno più attenta valutazione da parte del direttore di gara (-) .

TENUTO ANCHE CONTO dell’importanza della partita, il cui risultato ha infatti ha cambiato il vertice della classifica per il concomitante blitz del Castelfidardo al Polisportivo di Civitanova.

ED HA RESO di nuovo problematico (-) per la Maceratese il traguardo dell’appendice di campionato.

CHE RESTA COMUNQUE ALLA SUA PORTATA per lo scontro diretto con il Castelfidardo nella trasferta in programma alla ripresa del campionato.

LA QUALE PERO’ SARA’ AFFRONTATA con una formazione di emergenza per le squalifiche di Gagliardini, Mancini e Strano: i due ultimi, tanto per gradire, ammoniti da Ferroni in diffida.

A SUPPORTARE LE SPERANZE della Rata è soprattutto la sua attuale condizione tecnico/atletica.

OTTIMA (+), nonostante lo sfortunato test di domenica scorsa.

RITMO SOSTENUTO dall’inizio sino al gol vincente di Alla.

MA SOPRATTUTTO facilità/fluidità di manovra prima e dopo l’anticipato invio negli spogliatoi di Gagliardini.

ADDIRITTURA STUPEFACENTI nei 75 minuti (compreso il recupero) d’inferiorità numerica.

RIPETUTUTE OCCASIONI DA RETE (+) con Perri, Minnozzi, Cirulli e D’Ercole contro un avversario d’alto livello, supportato da una delle migliori difese del girone.

CENTROCAMPO ancora una volta miglior reparto (+); retroguardia che ha concesso agli avversari soltanto la prodezza balistica di Alla; unico difetto della linea di punta l’imprecisione nelle conclusioni.

GIUSTIFICATA (+) quindi la fiducia della tifoseria nel futuro post-pasquale.