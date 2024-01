di Mauro Giustozzi

Conto alla rovescia agli sgoccioli per il derby con la Civitanovese che vedrà sulla panchina della Maceratese quel Dino Pagliari che, da calciatore prima e allenatore poi, è uno dei personaggi sicuramente più carismatici della storia del club biancorosso. Un condottiero che sa perfettamente quanto sia importante da sempre questa sfida tra le due società ed in particolare modo in questo momento dove i ‘cugini’ viaggiano col vento in poppa in cima alla classifica e la Rata arranca nelle retrovie.

Dino Pagliari che ricordo ha dei derby disputati contro la Civitanovese?

«Da allenatore sarà il mio primo derby in panchina mentre da calciatore ne ho giocati diversi con la maglia della Maceratese. Erano partite ed un calcio molto diverso da quello attuale. Il derby era sì molto sentito come adesso, però in campo c’erano confronti fisici molto tosti, ruvidi anche se sempre nel rispetto tra giocatori in campo».

Che settimana è stata per la squadra quella dell’avvicinamento alla gara di domenica.

«Non posso dire che sia stata una settimana come le altre perché è quella che ci porta al derby. Come le altre però devo sottolineare che ci siamo allenati bene come accade da molto tempo, nonostante poi le ultime partite abbiano portato dei pareggi con reti incassate negli ultimissimi minuti di gioco. Però la prestazione c’è sempre stata, quello che ci manca è qualche punto lasciato per strada nei finali di partita questo sì. Quella contro la Civitanovese è una partita che si prepara da sola non c’è bisogno di dare carica o motivazioni particolari quelle ce le danno i tifosi e la piazza che aspetta questa sfida con trepidazione. Noi ci siamo allenati bene, sarà assente il solo Ruani e quindi potrò scegliere nell’organico al completo».

Cosa è mancato sinora alla Maceratese per fare quel salto di qualità per rilanciarsi nelle zone di vertice della classifica e trasformare i pareggi in vittorie.

«Secondo me ci manca un po’ di sfacciataggine e di rabbia perché siamo la seconda difesa del torneo e, da quando ci sono io in panchina, abbiamo perso solo a Jesi in campionato. Ci manca quel grammo di rabbia in più e di sfacciataggine in più nel portare a casa i tre punti che dobbiamo assolutamente trovare. Però ce la siamo sempre giocata con tutti e ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto in casa e in trasferta anche domenica al Polisportivo».

Mister Pagliari, in questa stagione nei tre derby disputati c’è un perfetto equilibrio di risultati che non si direbbe invece guardando la classifica attuale.

«Questo indica che c’è equilibrio tra le due squadre e che poi i valori tra Maceratese e Civitanovese non sono poi così lontani come dice la classifica attuale. Noi abbiamo perso quattro punti nelle ultime gare incassando reti negli minuti finali altrimenti il distacco in classifica sarebbe stato molto minore. Io non credo che ci sia questo divario tra noi e la Civitanovese».

Si affrontano due squadre che fanno della difesa il loro punto di forza. Sarà una partita bloccata quindi quella di domenica?

«No, io credo che sia noi che loro ci andremo a giocare la partita per andare a vincerla. La Maceratese non è mai andata in trasferta a speculare sul risultato, non abbiamo mai aspettato le mosse degli altri per fare la nostra partita, ce la siamo giocata contro tutti quanti. E anche con la Civitanovese sarà così. Lo stesso farà credo la Civitanovese che gioca in casa, sta facendo molto bene e vorrà come noi vincere il derby».

Dino Pagliari si aspettava qualcosa in più dalla squadra al momento del suo approdo in panchina?

«Questo è un gruppo forte che si allena sempre con grandissima serietà. Ci manca quel quid di buona sorte che in qualche maniera nelle ultime tre partite non abbiamo avuto. Però dobbiamo metterci qualcosa di meglio anche noi, e parlo appunto di rabbia e sfacciataggine».

Può essere la partita della svolta per la Maceratese se dovesse vincere il derby in trasferta?

«Sicuramente ci darebbe una bella spinta per il proseguo, anche dal punto di vista dell’energia mentale sarebbe fondamentale. Ce la dobbiamo costruire da soli questa opportunità, vincendo a Civitanova».

Dino Pagliari cosa vuol dire ai tifosi biancorossi prima del derby.

«Lo sappiamo benissimo che la nostra tifoseria tiene moltissimo a questa partita, ce l’hanno detto domenica scorsa. E’ storicamente sempre così fin dai tempi in cui giocavo io. Tra pesciaroli e pistacoppi c’è sempre stata questa grande rivalità per cui noi faremo di tutto per far stare contenti tutti, noi ed anche i nostri tifosi che ci seguiranno in riva all’Adriatico».