«Vogliamo manifestare la nostra rabbia per i deludenti risultati e una gestione sportiva che naviga a vista». La curva Just, cuore del tifo biancorosso, invita tutti i sostenitori biancorossi «a ritrovarsi fuori dall’ingresso della curva domenica alle 15 per poi entrare in modo compatto all’inizio del secondo tempo». Il tifo organizzato biancorosso ha organizzato la protesta in vista del delicato match contro il K-Sport Montecchio Gallo, seconda forza del campionato, gara che dovrebbe segnare l’esordio in panchina per Pieralvise Ruani, promosso dalla formazione Juniores alla guida prima squadra dopo l’esonero di mister Dino Pagliari. «Nella seconda frazione non faremo mancare il nostro tifo unicamente per noi stessi, per i diffidati e per la maglia – concludono i rappresentanti della curva in una nota -. Società, squadra e dirigenza è finita la pazienza».