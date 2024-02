di Enrico Maria Scattolini

LA SCOSSA c’é stata (+).

TELLURICA !!! (+++).

LA MACERATESE DI PIERALVISE RUANI ha infatti battuto il Montecchio Gallo con la migliore partita del campionato (+).

QUINDI NON SOLO VINCENDO, ma anche convincendo (+).

TANTO DA MERITARE, al triplice fischio di chiusura, gli applausi del pubblico dell’Helvia Recina.

SIA DELLA TRIBUNA, sia della Curva Just (+).

ENTRATA ALLO STADIO solo all’inizio della ripresa, come programmato in seguito all’esonero di Dino Pagliari.

PARENTESI POLEMICA che mi auguro sia da ritenere chiusa dopo l’ “abbraccio” di ieri pomeriggio.

CHE HA ESPRESSO la speranza di un finale di stagione tale da consentire alla Rata il raggiungimento dei sospirati play off. Ritornati a due punti.

QUINDI ANCORA RAGGIUNGIBILI con l’esito positivo degli ultimi otto incontri che attendono i biancorossi.

AI QUALI RUANI (+) ha saputo ridare serenità.

DIMOSTRATA dai suoi ragazzi nel corso della partita.

IN PARTICOLARE NEL FINALE, quando il gol di Notarile ha riaperto il confronto, mettendo in discussione (-) il loro largo vantaggio, sin lì ottenuto con le conclusioni azzeccate dello scatenato Minnozzi e Strano.

MA LA TENUTA PSICOLOGICA non sarebbe stata sufficiente se non fosse stata supportata da condizione tecnica e da un impianto tattico adeguati (+), da opporre ad un Montecchio Gallo sceso in campo senza ombra di sconfitta nelle precedenti sei partite.

IL REPARTO INTERMEDIO DELLA RATA ha alimentato la manovra con continuità (+), assicurando suggerimenti alle punte che hanno trovato in Minnozzi un irresistibile match winner.

UN MEZZO MIRACOLO la tenuta del centrocampo, decimato dalle assenze di Tortelli e Massei.

FONDAMENTALE PERO’ IL RIENTRO DI GOMIS (+), in collaborazione con un ottimo Pagliari e un dinamico Mancini.

HANNO DATO COMPATTEZZA alla formazione con un fraseggio rapido e talvolta anche elegante, manovra prevalentemente a due tocchi in assistenza alla prima linea, e discreta copertura difensiva.

MA, VA RIBADITO, L’ARMA VINCENTE è stata la serenità dei giocatori (+).

QUESTO IL MERITO PRINCIPALE (+) dell’avvio della gestione di Pieralvise Ruani.

DA CONFERMARE nella delicata trasferta di domenica prossima a Montegranaro.

BALLOTTAGGIO per i play off.