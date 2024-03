di Andrea Cesca

La Maceratese targata Pieralvise Ruani centra la terza vittoria (su quattro partite con al timone il tecnico subentrato a Dino Pagliari), la prima in trasferta. I biancorossi battono la Sangiustese VP per 3 a 0, Perri apre le marcature su calcio di punizione poi colpisce una traversa, nel secondo tempo il neo entrato D’Ercole mette a segno un gran gol con il sinistro e chiude virtualmente il risultato. In pieno recupero lo stesso attaccante sigla il definitivo 3 a 0.

Pieralvise Ruani chiama a raccolta la squadra a centrocampo al triplice fischio di chiusura, poi fa il segno del pugno alzato verso il cielo rivolto ai propri tifosi. A cinque giornate dal termine della stagione regolare l’obiettivo playoff resta a portata di mano: la Rata è ora quinta, insieme a Montegranaro e Castelfidardo, con un punto di vantaggio sul K-Sport Montecchio Gallo, a due lunghezze dall’Urbino quarto e a tre dal Chiesanuova terzo.

Strano e compagni giocano una buona partita e fanno fino in fondo il proprio dovere, la Sangiustese VP falcidiata dalle assenze deve alzare bandiera bianca e scivola al penultimo posto in classifica, agganciata dal Montegiorgio, con l’Atletico Azzurra Colli ultima sulla quale il vantaggio da amministrare scende a due punti.

Al comunale di Villa San Filippo sono in palio punti pesanti, si affrontano due squadre con obiettivi completamente diversi, la Sangiustese VP deve garantirsi l’accesso ai playout, la Maceratese non può fallire l’appuntamento con la vittoria per restare agganciata al treno dei playoff che vede in corsa sette pretendenti. A proposito, in settimana sono state diramate le date degli spareggi promozione e salvezza. Il primo turno dei playoff è in calendario il 5 maggio, la finale il 12 maggio; la Figc Marche fa sapere che, qualora si rendesse necessario effettuare gara di spareggio per determinare la vincente del campionato, le suddette date subiranno modifiche. I playout in turno unico sono previsti il 12 maggio, una settimana prima si potrebbero disputare eventuali spareggi. Per quanto riguarda playoff e playout il distacco pari o superiore a dieci punti impedisce l’effettuazione degli stessi. Pieralvise Ruani deve fare a meno di Sensi squalificato e di Tortelli infortunato, torna disponibile Edoardo Ruani, al centro della difesa biancorossa al fianco di Strano debutta Vittorini arrivato dal calcio mercato di riparazione. Luigi Giandomenico, un ex, deve rinunciare a capitan Omiccioli, Vieira, Sopranzetti, Pigini e Proesmans. Per fare fronte all’’emergenza in difesa Trillini (altro ex) viene schierato difensore centrale. Quasi duecento i tifosi della Maceratese presenti nel settore ospiti, encomiabili per l’attaccamento alla squadra nonostante i risultati (finora) non siano stati pari alle attese.

La Maceratese fa la partita, la Sangiustese chiude bene gli spazi. Al quarto d’ora la difesa biancorossa rischia il patatrac per un incomprensione fra Gagliardini e Strano, Tulli è in agguato ma non ne approfitta. Trillini e compagni capiscono che la retroguardia avversaria non è impenetrabile, prendono le misure ed alzano il baricentro. A cavallo della mezzora Monti anticipa in uscita Cirulli, poi l’estremo difensore della Sangiustese para facile su Mancini. La Maceratese prende nuovamente il sopravvento nel quarto d’ora finale e al 33’ passa: Perri si incarica della battuta di un calcio di punizione, la palla aggira la barriera e si insacca a fil di palo dopo aver toccato terra, 0 a 1. La Sangiustese Vp sbanda, tre minuti dopo Perri serve Gomis al limite dell’area libero da marcature il coloured biancorosso inciampa da solo e l’occasione sfuma. Handzic intanto fa una smorfia, l’attaccante fatica a correre, probabile che Giandomenico debba ricorrere al cambio. La Maceratese dopo aver insidiato la porta di Monti con Cirulli va vicinissima al raddoppio al 43’ con Minnozzi, Monti chiude la saracinesca sul tiro da distanza ravvicinata poi si salva con l’aiuto della traversa sulla conclusione di Perri.

Giandomenico lascia negli spogliatoi il claudicante Handzic, entra del Brutto. Subito Cirulli rimette in mezzo una buona palla, Pagliari è anticipato di un soffio poi al 51’ Del Brutto scivola nell’area avversaria al momento del tiro. Al 65’ una ripartenza, un quattro contro due, viene gestita male dalla Maceratese, sfuma l’occasione per il raddoppio. Il 2 a 0 lo mette a segno D’Ercole entrato in campo da neanche un minuto: al 68’ il funambolo biancorosso scambia con Mancini poi esplode il destro, la palla si insacca all’incrocio dei pali, davvero un gran bel gol. La Sangiustese Vp ha la possibilità di riaprire subito il risultato ma un colpo di testa di Del Brutto da posizione favorevolissima non inquadra incredibilmente la porta. La stanchezza comincia a farsi sentire, i ritmi scendono, all’80’ Cirulli spara il destro sull’esterno della rete. La squadra di Giancomenico tenta il tutto per tutto nelle battute conclusive, Monachesi sfiora la traversa, Tulli trova la strada sbarrata da Gagliardini, poi riprovano ancora Marini e lo stesso Monachesi. Con i rossoblu sbilanciati in avanti la Maceratese prima sfiora la rete con Damiano poi cala il tris con D’Ercole, doppietta per lui. Finisce 3 a 0, una punizione forse severa per la truppa rossoblù.

Il tabellino:

SANGIUSTESE VP (3-4-2-1): Monti 5,5; Morresi 6 (30’ st Ferrari ng), Trillini 5,5, Sabatini 6; Marini 5,5, Lattanzi Andrea 6 (30’ st Palmieri ng), Sfasciabasti 5,5 (13’ st Sauchelli), Tombolini (24’ st Monachesi ng); Gaspari 6, Tulli 6; Handzic 5,5 (1’ st Del Brutto 5,5). A disp.: Cingolani, Cappelletti, Palmieri, Calcabrini, Del Gobbo. All. Giandomenico.

MACERATESE (4-4-2): Gagliardini 6; Martedì 6, Vittorini 6, Strano 6, Luciani 6 (15’ st Ruani Edoardo); Mancini 6 (29’ st Massei ng), Pagliari 7 (15’ st Nicolosi ng), Gomis 6, Cirulli 6,5; Perri 7 (35’ st Damiano ng), Minnozzi 6 (22’ st D’Ercole 7,5). A disp.: Amico, Di Ruocco, Iulitti, Compagnucci. All. Ruani Pieralvise.

TERNA ARBITRALE: Stefano Bogo di Oristano (assistenti Bruscantini di Macerata e Censori di San Benedetto del Tronto).

RETI: pt. 33’ Perri (M); st. 23’ e 47’ D’Ercole (M)

NOTE: spettatori 500 circa. Calci d’angolo 9 a 6. Ammoniti Tulli, Sabatini, Luciani. Recupero: 6’ (1’+5’).