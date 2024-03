Una delegazione della Curva Just Macerata in visita al reparto pediatrico dell’ospedale di Macerata. «Nell’occasione sono state donate uova di Pasqua ai piccoli pazienti ed al personale del reparto, portando un po’ di allegria a chi dovrà passare la Pasqua in una stanza di ospedale», si legge in una nota della tifoseria organizzata biancorossa.