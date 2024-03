di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Il derby è della Maceratese che resta in corsa per i playoff, mentre per il Tolentino adesso si fa dura inseguire gli spareggi promozione dopo questo ko all’inglese.

Del resto questa sfida metteva in palio punti pesantissimi in questa ottica e la Maceratese ha saputo meglio interpretare la sfida concedendo pochissimo agli avversari ed alla fine meritando la conquista dei tre punti. Una Maceratese uscita alla distanza, che ha saputo colpire sul finale del primo tempo chiudendo poi i giochi ad inizio ripresa e sfiorando la tripletta col rigore nel recupero calciato e fallito da Di Ruocco. Rata che ha concesso pochissimo ad un Tolentino manovriero ma sterile in attacco e che in difesa ha mostrato gravi disattenzioni ad iniziare proprio dalla rete che ha sbloccato la sfida. Tra i biancorossi in evidenza un Gomis tornato sui livelli del derby di Civitanova, un Minnozzi stavolta nella veste di assist-man ed anche Sensi che ha salvato sulla linea il gol che poteva dare l’immediato pareggio ai cremisi. Tra gli ospiti, finchè ha retto il fiato, il solito Borrelli, l’insidioso Nasic ed anche un Cardinali molto intraprendente.

All’Helvia Recina si affrontano due squadre deluse da un campionato iniziato con ben altre ambizioni. E’ la quarta sfida stagionale, con due vittorie biancorosse ed una cremisi, confronto che non ha mai visto il segno X. Gli ospiti sono tornati al successo nell’ultima giornata dopo una striscia di sei gare senza vittorie mentre il cammino della Rata continua ad essere discontinuo nonostante il cambio di tre allenatori in panchina. Appena un punto separa le due squadre in classifica in una posizione che lascia aperte tutte le strade che portano a playoff o playout, quindi fare bottino pieno consentirebbe una boccata d’ossigeno importante quando mancano sette turni alla fine del campionato.

La squadra cremisi accusa due gravi infortuni che hanno tolto di mezzo il difensore Lanza e la punta Cancelli mentre la Maceratese è priva dell’infortunato Tortelli (forse rientrerà dopo la sosta) mentre Massei e Perri non sono al meglio e vanno in panchina. Mister Ruani in difesa rilancia Luciani e Martedì, con Iulitti non al meglio che si accomoda in panchina. Tifoseria ospite che per i primi sedici minuti non incita i cremisi in segno di solidarietà verso i ‘gemellati’ supporters dell’Osimana dopo la maxi squalifica in cui la società è incappata a seguito degli episodi avvenuti in Coppa Italia. Così a sentirsi è solo la voce della Curva Just.

Avvio di gara con i cremisi molto aggressivi in ogni zona del campo e Maceratese che fatica ad imbastire il proprio gioco offensivo. Al 19’ il Tolentino perde l’infortunato Sosa rilevato da Santoro con mister Ionni costretto a ridisegnare la difesa con Tomassetti che arretra. Partita che non offre grandi emozioni col gioco che ristagna a centrocampo con frequenti interruzioni per gli scontri tra i calciatori. Un retropassaggio di un difensore costringe il portiere Orsini di testa a salvarsi in corner e questo rappresenta il pericolo maggiore della prima mezzora di gioco piuttosto scialba e deludente. Al 36’ prima vera palla gol del derby arriva su assist di Mancini in verticale per D’Ercole che si incunea in area, salta il difensore ma poi la sua conclusione finisce altissima sulla porta di Orsini.

Finale di tempo con un concentrato di emozioni: migliore per la squadra di Ruani, dopo ottimi trenta minuti degli ospiti, col risultato che si sblocca nell’ultima azione della gara. Fallo di Di Lallo su Cirulli nella metà campo cremisi, calcia D’Ercole, parabola alta in area dove arriva di gran carriera Gomis che di testa insacca all’incrocio dei pali. Il tempo di rimettere palla al centro e il Tolentino va vicinissimo al pareggio: angolo di Borrelli, colpo di testa di Nasic e sulla linea salva in rovesciata Sensi così il primo tempo si chiude coi biancorossi avanti 1-0.

Ripresa che si apre ancora nel segno di Gomis: è il 10’ quando il centrocampista riceve palla al limite dell’area e fa partire una conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Orsini. Un paio di minuti dopo azione solitaria di Minnozzi che entra in area sulla linea di fondo campo e poi serve un assist al centro dove prima D’Ercole e poi Mancini falliscono il tap in vincente per il raddoppio. Rata che controlla la partita e va vicina ancora una volta al raddoppio con Minnozzi che tarda la conclusione dentro l’area di rigore e quando la effettua il tiro è alto.

Gol solo rinviato di poco: disimpegno difettoso della difesa ospite, palla che viene recuperata da Minnozzi che arriva sul fondo, entra in area e serve un assist a Mancini la cui rasoiata non lascia scampo a Orsini. Doppio vantaggio meritato dai padroni di casa dopo l’ottimo avvio della ripresa. Il Tolentino reagisce soltanto nel finale con una punizione di Frulla al 37’ alta sulla traversa ma è ancora la Rata ad andare vicina alla tripletta con Di Ruocco che si procura un calcio di rigore per fallo di mano di Mercurio: si porta Di Ruocco dagli undici metri ma è bravo Orsini a deviare in corner.

Il tabellino:

MACERATESE – TOLENTINO 2-0

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini 6; Martedì 6 (dal 44’ s.t. Nicolosi s.v.), Sensi 6,5, Strano 6, Luciani 6,5; Mancini 6,5 (dal 34’ s.t. Massei 6), Pagliari G. 6 (dal 34’ s.t. Ruani E. 6), Gomis 7; D’Ercole 6,5 (dal 34’ s.t. Di Ruocco 5), Minnozzi 7 (dal 25’ s.t. Perri 6), Cirulli 6. (Amico, Vittorini, Iulitti, Damiano). All. Ruani P. 6,5.

TOLENTINO (3-4-1-2): Orsini 6,5; Sosa 6 (dal 19’ p.t. Santoro 5, dal 19’ s.t. Bracciateli 5,5), Di Lallo 5,5, Mercurio 5; Balbo 6 (dal 20’ s.t. Di Biagio 5), Nasic 6, Tomassetti 5,5, Frulla 5,5; Borrelli 6; Cardinali 6, Garcia 5 (dal 26’ s.t. Moscati 5). (Bucosse, Giuggioloni, Valentini, Gabrielli, Salvucci). All.: Ionni 5 (Possanzini squalificato).

TERNA ARBITRALE: Mammoli di Perugia 6 (assistenti Morganti di Ascoli e Principi di Ancona).

MARCATORI: Gomis al 45’ p.t.; Mancini al 20’ s.t.

NOTE: spettatori 600 circa. Ammoniti: Sensi, Balbo, Di Lallo. Angoli: 6-5. Recupero: 2’ p.t., 6’ s.t..