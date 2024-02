di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Minnozzi-day nella prima di vincente di Ruani allenatore della Maceratese. Una doppietta su azione dello scatenato centravanti che tocca quota 5 gol, trascina la Rata ad un successo prestigioso e pesante che rilancia le ambizioni di playoff della squadra del presidente Crocioni.

Miglior modo per iniziare la sua avventura da primo allenatore non poteva esserci per Pieralvise Ruani che ha saputo rasserenare il gruppo infondendo fiducia e coraggio per una prova che è stata forse la migliore di questa stagione disputata all’Helvia Recina, salvo un finale in sofferenza dopo che il Montecchio nel finale aveva accorciato le distanze. Per la Rata meritati gli applausi di un pubblico convinto non solo dalla rotonda vittoria ma anche dal gioco espresso dai biancorossi.

Una Maceratese che ha mostrato finalmente una prova all’altezza della situazione al cospetto di un avversario quotato che è stato anestetizzato dalla prova collettiva dei ragazzi di Ruani. Dove oltre al centravanti hanno brillato un Cirulli pungente e che si è vestito da assist-man, un D’Ercole ispirato come non mai ed anche un Pagliari diligente e più presente del solito. Positivo anche Strano che ha registrato la difesa e si è tolto lo sfizio di timbrare il terzo gol biancorosso. Montecchio che ha tenuto botta nel primo tempo ma poi, subito lo svantaggio ad inizio ripresa solo nel finale è tornato a creare pericoli verso la porta locale.

Come era accaduto per il suo predecessore Dino Pagliari anche per il nuovo mister Ruani è il lanciatissimo Montecchio, vice capolista, a tenere a battesimo la sua panchina in una sfida delicatissima per la forza degli avversari e per la settimana trascorsa dalla squadra biancorossa, scossa dal secondo esonero di un allenatore in questa stagione dopo la pesantissima sconfitta incassata sul campo dell’Azzurra Colli. La società del presidente Crocioni si gioca quest’ultima carta per dare un senso a quel che resta del campionato, con la Rata attualmente nel limbo di una zona di classifica anonima ma allo stesso tempo aperta a qualsiasi orizzonte, sia verso la zona playoff che nella sottostante ma non lontana zona playout.

I tifosi, sconcertati da quanto accaduto in questi mesi alla Maceratese, auspicano che ci sia una scossa positiva da questo ennesimo cambio in panchina ad iniziare proprio da questa sfida difficilissima contro i pesaresi. La Curva Just, in contestazione con squadra e dirigenza, ha deciso di entrare nel suo settore solo nel secondo tempo, esponendo lo striscione “E’ finita la pazienza’. Montecchio reduce da una striscia di sei risultati utili consecutivi, fatti di tre vittorie ed altrettanti pareggi, ed ha incassato l’ultima delle sole tre sconfitte stagionali sul campo del Chiesanuova. All’andata la Rata colse un clamoroso pareggio allo ‘Spadoni’ in pieno recupero.

Per la sua prima da allenatore della Maceratese mister Ruani si affida ad un assetto che sconta le assenze di Massei squalificato e di Tortelli, Perri e Ruani Edoardo infortunati ma recupera Gomis assente nell’ultimo turno mentre torna titolare dopo tempo immemorabile Nicolosi in difesa. Resta lo schema 4-3-3 anche col nuovo corso in panchina. Avvio di marca ospite con Peluso che si incunea in area di rigore e viene chiuso in corner. Rovesciamento di fronte e Rata subito in gol: assist in area di D’Ercole per Minnozzi che, sul filo del fuorigioco, tutto solo aggancia e spara un bolide all’incrocio dei pali che non lascia scampo a Elezaj. Vibranti le proteste dei giocatori e della panchina pesarese per la posizione dell’attaccante ma l’arbitro è irremovibile e assegna il gol. La squadra di Lilli non si scompone affatto e al secondo calcio d’angolo raggiunge il pareggio: palla alta dentro l’area piccola, uscita non perfetta di Gagliardini sulla sfera si avventa Bardeggia che di testa insacca a porta vuota. Ennesima rete incassata dalla Rata a seguito di corner come anche accaduto con l’Azzurra Colli.

Punteggio immediatamente riequilibrato dal Montecchio che prova a prendere in mano il controllo della gara spingendo i biancorossi nella propria metà campo. Maceratese che però si rende pericolosi al 23’ con un ispirato Minnozzi che va alla conclusione da fuori area che sfiora il palo alla sinistra di Elezaj. E’ sempre il centravanti di casa a farsi notare poco dopo con una conclusione a giro che va di poco alto sopra l’incrocio dei pali ospite. Al 42’ Peroni sfugge a Iulitti si presenta in area per un tiro cross sul quale non giunge in tempo Bardeggia per il tap in vincente. Ultima emozione di un primo tempo giocato su buoni ritmi dalle due squadre che non si sono risparmiate.

Inizio secondo tempo con l’ingresso dei tifosi nella Curva Just che inizia a sostenere la squadra di Ruani. Ci prova ancora Minnozzi su punizione, mira imprecisa: il bomber si rifà all’8’ quando imbeccato da Cirulli si presenta in area, si gira e va al tiro potente, leggera deviazione di un difensore che mette fuori causa Elezaj e riporta avanti la Rata. Passano cinque minuti e la Maceratese addirittura fa il tris: ancora una volta protagonista è Cirulli che scappa sulla sinistra e rimette un cross a centro area dove arriva di gran carriera dalle retrovie Strano che di testa insacca all’incrocio dei pali per il 3-1.

Montecchio tramortito dall’uno-due della squadra di Ruani. Qualche segnale di pericolosità ospite solo nel finale quando al 40’ un colpo di testa di Peluso scheggia la parte alta della traversa a Gagliardini battuto. Al 42’ ospiti che accorciano il punteggio con un tiro di Notariale che riapre i giochi nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro. Stavolta però lla Maceratese chiude tutti gli spazi e porta a casa un successo di platino.

Il tabellino:

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini 6; Iulitti 6,5 (dal 29’ s.t. Luciani 6), Sensi 6, Strano 7, Nicolosi 6,5 (dal 29’ s.t. Martedì 6); Mancini 6, Pagliari G. 6,5 (dal 36’ s.t. Vittorini 6), Gomis 6; D’Ercole 6,5 (dal 27’ s.t. Di Ruocco 6), Minnozzi 7,5 (dal 36’ s.t. Damiano 6), Cirulli 7. (Amico, Compagnucci, Chimezie, Troscè). All. Ruani P. 7.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO (4-3-3): Elezaj 6; Notariale 6,5, Del Pivo 5, Nobili 5,5, Baruffi 6; Magnanelli 6 (dal 23’ s.t. Paoli 5,5), Dominici E. 5, Peroni 6 (dal 28’ s.t. Sciamanna 6); Peluso 5,5, Bardeggia 6, Torelli 5 (dal 23’ s.t. Vegliò 5). (Andreani, Franca, Dominici G., Rastelletti, Mazzari, Fiorani). All. Lilli 5,5.

TERNA ARBITRALE: Manzini di Verona 7 (assistenti Marchei di Ascoli e Di Tella di Ancona).

MARCATORI: Minnozzi (MC) al 4’p.t. , Bardeggia (MO) al 12’ p.t., Minnozzi (MC) all’8’s.t., Strano (MC) al 13’s.t., Notariale (MO) al 45’ s.t

NOTE: spettatori 400 circa. Osservato un minuto di silenzio per gli operai morti a Firenze. Ammoniti: Dominici E., Bardeggia, Martedì Angoli: 1-5. Recupero: 1’ p.t., 6’ s.t.