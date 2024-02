di Enrico Maria Scattolini

IL REFRAIN NON CAMBIA (-) nonostante il valzer degli allenatori:

LA MACERATESE (-) continua a perdere occasioni favorevoli per concretizzare le sue ambizioni di classifica nonostante l’alternanza della gestione tecnica (prima Lattanzi, poi Pagliari e ora Ruani).

ULTIMA DELUSIONE (—) ieri a Montegranaro.

HA PERDUTO IL BALLOTTAGGIO per i play off al termine di un confronto che invece avrebbe meritato di vincere, soprattutto per il contenuto del primo tempo. A lei favorevole.

LE E’ MANCATA, come al solito, determinazione nella finalizzazione del suo gioco d’attacco.

CLAMOROSO L’ERRORE DI CIRULLI (-) alla mezz’ora.

HA NEGATO (-) ai biancorossi un vantaggio probabilmente decisivo per il prosieguo del match.

CHE INVECE SI E’ APPIATTITO su un’inerzia che ha permesso ai padroni di casa di capitalizzare il successivo colpo di testa vincente del solito Tonuzi. Sino addirittura al raddoppio di Perpepaj, nel finale.

IN MEZZO un’altra chance della Rata, sprecata da Mancini (-).

ULTERIORE DIMOSTRAZIONE delle difficoltà offensive della squadra, il cui attacco resta infatti fra i più sterili del girone.

MA ANCHE LA DIFESA, nonostante il suo eccellente score, ha avuto difficoltà allo stadio “La Croce”.

IL SECONDO GOL è stato addirittura regalato ai padroni di casa da un’incomprensione fra Gagliardini e Strano.

COMUNQUE pleonastico, dal momento che il risultato era già stato deciso.

DETERMINANTE INVECE (—) l’indecisione nella circostanza di quello realizzato da Tonuzi.

NON SEVERAMENTE CONTROLLATO (-) sul calcio piazzato di Ruggeri, malgrado i suoi recenti ….”precedenti” contro la Maceratese.

ESATTA FOTOCOPIA di quanto accaduto nella trasferta di Colli del Tronto (-).

DISCRETO INVECE IL RENDIMENTO del centrocampo: in particolare per quanto evidenziato nella prima frazione della partita.

CHE VA IN ARCHIVIO con l’amarezza di una sconfitta immeritata, ma anche con la consapevolezza di una Rata ancora in grado di far valere le sue doti tecniche negli ultimi sette incontri del torneo.

IL SUO PROBLEMA è soprattutto psicologico.

IL CONSIGLIO è di prendere esempio dal cinismo di domenica scorsa dal Montegranaro.

NEL PROSSIMO DERBY con il Tolentino dovrà riuscirvi.

ALTRIMENTI DOVRA’ RASSEGNARSI ad un campionato mediocre (-).