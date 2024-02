di Andrea Cesca

Tonuzi e Perpepaj decidono lo scontro diretto con la Maceratese. L’attaccante di origini albanesi sblocca il risultato alla mezzora del primo tempo, in pieno recupero una grave indecisione difensiva consente al subentrato kosovaro di raddoppiare. Allo stadio “La Croce” di Montegranaro matura il sesto ko stagionale per i biancorossi che perdono nuovamente terreno dalla zona playoff. La squadra allenata da Pieralvise Ruani non gioca male ma non concretizza, specie nel primo tempo costruisce diverse palle gol ma gli attaccanti hanno le polveri bagnate. Tonuzi di testa sblocca il risultato, Perpepaj approfitta di una topica fra Strano e Gagliardini e deposita in rete il 2 a 0.

E’ una partita per pochi intimi quella che si disputa allo stadio “La Croce” sono solo settanta i biglietti messi a disposizione dei tifosi biancorossi per assistere alla partita fra Montegranaro e Maceratese, il fischio di inizio è anticipato di 45’ per esigenze di ordine pubblico (la Civitanovese gioca a Montegiorgio, l’intento è evitare possibili incontri tra tifosi). Gli esponenti della Curva Just in disaccordo con le restrizioni adottate dalle autorità preposte hanno esortato gli sportivi a raggiungere ugualmente la città della calzatura. E’ la quarta sfida stagionale tra gialloblu e biancorossi, la partita di andata all’Helvia Recina è terminata in parità, la Maceratese ha avuto la meglio nel doppio confronto di coppa Italia. Pieralvise Ruani conferma lo stesso undici titolare che ha battuto il K Sport Montecchio Gallo, sono assenti Tortelli, Damiano e Ruani Edoardo, Perri trova spazio in panchina. La lista degli indisponibili tra i padroni di casa, guidati in panchina dall’ex Marinelli, conta Foresi, Jallow e Tissone Cristian.

Un nutrito gruppo di tifosi della Maceratese rimasti senza biglietto si sistema nella collinetta adiacente allo stadio, per far sentire la propria vicinanza iniziano da subito ad intonare cori. E’ una giornata assolata, il clima è primaverile, lo schieramento delle due squadre speculare. La Maceratese parte bene, al 9’ sventola di Mancini con il destro, Taborda vola e smanaccia, sul secondo palo Cirulli non inquadra la porta da due passi. Dopo due giri di lancette D’Ercole favorito da un rimpallo calcia sul primo palo, Taborda si rifugia in angolo. Al quarto d’ora un calcio di punizione di Minnozzi sfiora la traversa. La squadra di Ruani tiene bene il campo, le geometrie sono precise, il tridente d’attacco è un pericolo costante. Al 20’ Nicolosi fa viaggiare Cirulli sulla sinistra, scambia con Minnozzi, sul cross in area D’Ercole tenta il gol in acrobazia, la palla termina sul fondo, arrivano comunque gli applausi. Il gol sembra cosa fatta per la Maceratese al 24’ quando una palla filtrante di Pagliari mette Cirulli davanti a Taborda, il numero 9 partito sul filo del fuorigioco si allarga poi calcia fuori.

Alla mezzora esatta al primo vero tiro in porta il Montegranaro passa in vantaggio con la bestia nera della Maceratese, Ardit Tonuzi. La difesa biancorossa ritarda il rinvio del pallone, Strano è costretto al fallo e viene ammonito, sul calcio di punizione calciato da Ruggeri in area svetta Tonuzi, il colpo di testa non lascia scampo a Gagliardini, 1 a 0. La Maceratese prova a riordinare le idee, al 34’ destro a giro di Cirulli, Taborda c’è. Il Montegranaro riesce a spostare in avanti il proprio baricentro, si va all’intervallo con i padroni di casa avanti di una rete.

Non si registrano sostituzioni all’intervallo, la Maceratese riprende a macinare gioco, Taborda sventa in due tempi un cross di D’Ercole. I tifosi della “Rata” si fanno sentire al 58’ un traversone di Cirulli trova Mancini sul secondo palo, la battuta con il destro da posizione favorevole non inquadra la porta. Pieralvise Ruani gioca la carta Perri, esce D’Ercole. La Maceratese rischia grosso al 65’ Gagliardini si fa rubare il pallone da Capponi, il rimpallo fa terminare la sfera sul fondo. La partita perde di intensità con il trascorrere dei minuti nonostante le sostituzioni, le emozioni adesso scarseggiano. Tonuzi al 76’ si prepara bene per il tiro, il sinistro è debole.

Poi proteste dei tifosi maceratesi per un presunto tocco di mano in area avversaria. Al secondo minuto di recupero un’altra frittata della difesa consente al Montegranaro di raddoppiare: Strano non si capisce con Gagliardini, Perpepaj ne approfitta e mette dentro il 2 a 0. Cirulli cerca il gol della bandiera, Taborda si distende e blocca. Mancano sette partite al termine della stagione regolare, la Maceratese ospiterà il Tolentino domenica prossima, il Montegranaro sarà di scena a Colli del Tronto.

Il tabellino:

MONTEGRANARO (4-3-3): Taborda 6,5; Diouane 5,5, Zaffagnini 6, Kukic 6, Ruggeri 6; Lattanzi 6 (29’ st Malavolta ng), Tissone Fernando 6, Rozzi 6 (16’ st Cicconetti ng); Tonuzi 7 (33’ st Perpepaj 7), Capponi 6 (23’ st Morales ng), Marilungo 6. A disp.: Mallozzi, Pagliarini, Capodaglio, Radojicic, Valentini. All. Marinelli.

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini 5; Iulitti 6 (19’ st Martedi ng), Sensi 6, Strano 5, Nicolosi 6 (19’ st Luciani ng); Mancini 6 (27’ st Di Ruocco ng), Pagliari 6, Gomis 5,5 (27’ st Massei ng); D’Ercole 6 (13’ st Perri ng), Minnozzi 6, Cirulli 6. A disp.: Amico, Vittorini, Compagnucci, Chimezie. All. Ruani Pieralvise.

TERNA ARBITRALE: Daniele Dell’Oro di Sondrio (assistenti Domenella di Ancona e Cerca di Jesi).

RETI: pt. 30’ Tonuzi (Mo); st. 47’ Perpepaj (Mo)

NOTE: spettatori 200 circa. Calci d’angolo 4 a 2. Ammoniti Iulitti, Strano, Capponi, Mancini, Rozzi, Morales. Recupero: 8’ (2+6).