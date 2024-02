di Mauro Giustozzi

Doveva essere la giornata di capitan Emanuele Strano per raccontare queste giornate intense che la Maceratese sta vivendo dopo l’ennesima giravolta in panchina, col passaggio da Dino Pagliari al tecnico della juniores Pieralvise Ruani ed invece, contrordine dell’ultimo momento, ecco che a prendere la parola, tramite i canali social della società biancorossa è stato il presidente Alberto Crocioni con un intervento tutto rivolto alla contestazione che sarà messa in atto dalla tifoseria organizzata che domenica prossima entrerà in campo solamente nel secondo tempo della partita casalinga contro il Montecchio all’Helvia Recina. «Mi rivolgo a tutti i tifosi della Maceratese ed in particolare ai ragazzi della curva Just – ha detto il patron biancorosso Crocioni – stateci vicino, come avete sempre fatto, a maggior ragione in questa delicata fase della stagione. Non disperdiamo la partecipazione popolare, soprattutto giovanile, che si è appassionata a questi colori e che avete dimostrato ogni domenica e in ogni campo delle Marche. Tante, troppe cose sono state a sproposito dette in questi giorni su cui non intendo soffermarmi. Due sole parole: Forza Rata!».

Se nella prima parte delle sue dichiarazioni il massimo esponente della società fa appello alla tifoseria che, detto a chiare note, quest’anno ha seguito e sostenuto la squadra anche al di la dei meriti dei calciatori stessi e questo è un dato di fatto incontrovertibile, dall’altro ci sembra che il presidente Crocioni avrebbe dovuto dare almeno la sua versione di quanto è accaduto tra sabato e lunedì scorso, quando la società, legittimamente perché gli investimenti economici sono stati fatti e questo non lo si può disconoscere e quindi è altrettanto legittimo assumere qualunque decisione la si ritenga opportuna, ha deciso di esonerare mister Dino Pagliari (se ne è andato anche il diesse Sfredda) e mettere sulla panchina il terzo allenatore stagionale, Ruani. Sarebbe stato un modo chiaro, trasparente e limpido nel far conoscere alla piazza, alla città, alla tifoseria le motivazioni che hanno portato a questa scelta.

Che siano state legate alla sconfitta con l’Azzurra Colli o ad altro di cui nessuno è però a conoscenza. E sarebbe stata l’occasione per dire anche quelle che sono state le troppe cose dette a sproposito in questi giorni. Su questo invece nulla da parte della società in questo delicatissimo momento del campionato. E ciò non può che alimentare ipotesi, congetture, prese di posizione che possono giungere dagli sportivi e da chi guarda comunque alle cose della Maceratese. La società chiede ai tifosi di non abbandonare la squadra, di fare un ulteriore sforzo, e tanti ne sono stati fatti in questa deludente stagione, dalle 1500 presenze dell’esordio in campionato agli oltre 3000 presenti nel derby perso in casa contro la Civitanovese sino agli 800 supporters arrivati a Civitanova solo poche settimane fa. Sarebbe il caso che questo sforzo fosse chiesto più direttamente alla squadra, ai giocatori che adesso, dopo aver visto volatilizzarsi due allenatori, Lattanzi prima e Pagliari poi, non hanno più alibi dietro cui trincerarsi per giustificare le scialbe e in alcune circostanze inaccettabili prestazioni offerte in questa annata.

Per quanto riguarda la sfida di domenica prossima che segnerà l’esordio del mister Pieralvise Ruani che condurrà la squadra almeno sino a giugno, non ci sarà di sicuro Massei squalificato mentre sono da valutare le condizioni di Edoardo Ruani assente nelle ultime gare. Curiosità anche per vedere come tatticamente il nuovo allenatore cambierà la squadra che affronterà la vicecapolista del girone Montecchio lanciatissima all’inseguimento della lepre Civitanovese.