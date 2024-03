di Enrico Maria Scattolini

RIAGGUANTATI I DUNQUE I PLAY OFF dalla Maceratese (+).

CONSEGUENZA del successo di ieri contro la Sangiustese (+).

COINCIDENTE con i pareggi interni del Montegranaro (Urbania) e del Castelfidardo (Osimana), raggiunti dai biancorossi al limite della zona decisiva per l’accesso all’appendice del campionato.

ATTENZIONE PERO’ALLA CLASSIFICA AVULSA fra le squadre a parità di punteggio.

BELLA LA RATA ammirata a Villa Filippo (+).

AL NETTO delle numerose assenze fra i padroni di casa nei vari settori. Compreso l’attacco, dal momento che il goleador Handzic non è rientrato in campo, dopo l’intervallo, per problemi fisici.

ORMAI LA MACERATESE DI RUANI è una realtà (+), come ha confermato la prima vittoria esterna della sua gestione.

SOPRATTUTTO A CENTROCAMPO (+), nonostante la perdurante defezione di Tortelli.

PAGLIARI, Gomis e Mancini stanno offrendo garanzie di controllo sulle azioni avversarie ma soprattutto nell’impostazione delle proprie.

MOLTE LE CHANCES (+) da loro offerte ai colleghi dell’attacco, parzialmente sfruttate nonostante il rotondo punteggio.

E NONOSTANTE IL RITORNO AL GOL DI D’ERCOLE, dopo il lunghissimo digiuno.

SPLENDIDA LA SUA PRIMA RETE (+++), che ha messo in sicurezza il risultato.

LA SUA RITROVATA ATTITUDINE ALLA CONCRETEZZA, la buona condizione di Minnozzi, il recupero di Perri, la disponibilità di Di Ruocco ed il supporto di Damiano, insieme al talento di Cirulli, dovrebbero essere vincenti negli ultimi, decisivi cinque incontri del campionato.

QUALCHE PERPLESSITA’ INVECE IN DIFESA, che non è sembrata (-) insuperabile nel derby con i “calzaturieri”. In particolare nel loro serrate conclusivo. I giocatori di Giandomenico hanno avuto la possibilità di riaprire il match.

MANCAVA PERO’ LO SQUALIFICATO SENSI; comunque Vittorini ha fatto il suo dovere (+).

SORRIDENTE, VISIBILMENTE SODDISFATTO IL PRESIDENTE CROCIONI a fine incontro, per la sua scelta vincente della soluzione interna Pieralvise Ruani.

PENSO CHE SIA RAMMARICATO di non averla fatta prima.

SARANNO COMUNQUE I PROSSIMI DUE CONFRONTI con il Montefano all’Helvia Recina ed a Castelfidardo a dare la risposta definitiva.

GIUSTIFICATA però l’aria di soddisfazione che si respira a pieni polmoni nel clan biancorosso dopo Villa San Filippo (+++).