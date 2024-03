di Enrico Maria Scattolini

SE TRE INDIZI FANNO UNA PROVA, ieri pomeriggio, contro il Tolentino, la Maceratese ha dimostrato di aver definitivamente ritrovato il bel gioco (+).

SUL PIANO TECNICO ha infatti confermato i progressi delle due precedenti partite: all’Helvia Recina contro il Montecchio Gallo e successivamente a Montegranaro (la sconfitta contro la squadra di Marinelli causata soprattutto da clamorosi errori in attacco, e non per inferiorità).

SIGNIFICATIVI I CONTENUTI del derby con il Tolentino

DA APPREZZARE al di là del prezioso successo, che ripropone ambizioni di classifica (+).

INTANTO L’ATTENZIONE DEI BIANCOROSSI nel controllo degli episodi di un match di campanile e quindi dagli sviluppi imprevedibili.

POI UN’OTTIMA CONDIZIONE ATLETICA emersa nella ripresa.

AGGRESSIVA per mettere in sicurezza il gol del vantaggio segnato da Gomis alla fine del primo tempo. Obiettivo raggiunto con il raddoppio di Mancini (+).

CONTINUE (+) LE AZIONI di assistenza alle punte, la cui attività ha creato serie preoccupazioni alla retroguardia cremisi.

MERITO DA ATTRIBUIRE al centrocampo impostato sul triangolo Pagliari-Gomis-Mancini. Sicuramente il miglior reparto della Rata nonostante l’assenza dell’infortunato Tortelli.

IN DIFFICOLTA’ SOLO nelle battute iniziali. Per l’avvio accelerato degli ospiti (+), che hanno tentato di sorprendere gli avversari con l’impegno di qualità dell’intramontabile Borrelli. Però ben presto esauritosi.

PIERALVISE RUANI ha dunque a disposizione una Maceratese in salute, in grado di giocarsi le sue carte nell’ultimo scampolo di campionato (+).

GLI DARA’ UNA MANO ANCHE IL FIGLIO (+), finalmente recuperato.

OTTIMO IL LAVORO DI RUANI PADRE nelle sue tre settimane di panchina (+).

GODE PERTANTO DELLA FIDUCIA della dirigenza e tifoseria biancorosse (+).

ANCORA UNA VOLTA ESEMPLARE IL COMPORTAMENTO DELLA CURVA JUST per correttezza e consistente affluenza allo stadio.

UN PATRIMONIO che il patron Crocioni merita e che sarà fondamentale per il sostegno alla Rata nelle battute conclusive della stagione (+).

FIN DA DOMENICA PROSSIMA, nella trasferta a Villa San Filippo contro la Sangiustese, formazione tutt’altro che rassegnata ai play out. Come ha dimostrato ieri facendo soffrire la Civitanovese.

DIETRO L’ANGOLO poi i confronti con il Montefano ed il Castelfidardo.

DUNQUE UN CAMMINO DIFFICILE (-) per raggiungere i play off.

AD UN PASSO DAL TRAGUARDO, la Rata ha però in mano il suo destino (+).