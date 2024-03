Visita graditissima per i ragazzi del vivaio della Maceratese. Il club biancorosso infatti ha avuto il piacere di ospitare due emissari della Juventus, due figure legate al progetto Juventus Academy.

Giuseppe Cedro, responsabile tecnico Juventus Academy Italia e Giovanni Serao, referente Area Scouting Piemonte del club bianconero, hanno visionato le strutture di allenamento della Maceratese, hanno osservato il modus operandi degli allenatori ed hanno assistito a qualche sessione toccando “con mano” le potenzialità dei talenti della Rata.

Accompagnati e seguiti da Paolo Morresi e Alessandro Porro, rispettivamente responsabile tecnico del settore giovanile e della Scuola calcio Elite biancorossa, i due emissari della Juve hanno prima ammirato lo Stadio della Vittoria, quindi l’impianto di Villa Potenza e poi l’Helvia Recina. Emozione per tutti, in particolare naturalmente per le squadre del vivaio della Maceratese. E’ raro essere osservati durante l’allenamento da addetti della Juventus, certamente abituati al meglio dell’Italia calcistica.