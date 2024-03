Maceratese-Tolentino, blindata la zona stadio: cambia la viabilità. La polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza in vista del match del campionato di Eccellenza in programma domenica alle 15 allo stadio Helvia Recina.

Ecco cosa prevede il provvedimento. Piazzale Helvia Recina: divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 12 e divieto di transito eccetto veicoli di polizia e soccorso, dalle 13,30. Via dei Velini: divieto di sosta dalle 12 nel tratto compreso tra il civico n. 125/a e il civico n. 151, divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, a partire dalle 14. Divieto di transito dalle 14 anche sulla traversa di via dei Velini posta all’altezza del civico n° 130, eccetto veicoli di polizia e soccorso, autobus delle squadre, veicoli autorizzati e residenti per accesso alle aree private.

Via Panfilo: direzione obbligatoria a destra, valido per i veicoli che si immettono in via Dei Velini, provenienti dalla traversa che si trova all’altezza della “armeria Ciccarelli”. Intersezione rotatoria tra via Vittime delle Foibe e contrada Fontezzucca: divieto di transito (con sbarramento) dalle 14 a salire in contrada Fontezzucca, (eccetto veicoli di pubblica utilità, disabili, veicoli della tifoseria locale e veicoli dei residenti nella zona) e in contrada Fontezucca (traversa circolo campi da tennis). Via Murri e parcheggio Garibaldi: possibilità di sosta per i veicoli della tifoseria locale in via Murri e nell’adiacente parcheggio Garibaldi. Via dei Velini 138 (Bocciofila XXIV Maggio): divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati lungo tutto la via fino ad ingresso stadio Helvia Recina, dalle 12 alle 18 e divieto di transito dalle 13,30.