Derby, biglietti in vendita

Derby Civitanovese-Maceratese in programma domenica, la società biancorossa comunica: «sulla piattaforma ciaotickets.com (https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/civitanovese-calcio-SS-Maceratese-1922) è già possibile acquistare il tagliando per il settore ospiti del Polisportivo al costo di 12 euro. Sarà possibile per i tifosi biancorossi acquistare il biglietto anche da domani (mercoledì) mattina alla tabaccheria Monachesi di via dei Velini, muniti di documento d’identità». La prevendita si chiuderà alle 19 di sabato. Per i nati nel 2010 in poi il biglietto è gratuito. Il botteghino settore ospiti resterà chiuso domenica.