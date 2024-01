«La curva Just Macerata nonostante le recenti diffide e i risultati di certo non esaltanti invita tutti i tifosi a gremire la curva nella prossima sfida contro l’Urbino». Inizia con queste parole il comunicato dei tifosi organizzati biancorossi in vista del match di domenica all’Helvia Recina.

«Per provare ancora una volta l’orgoglio di appartenenza al gruppo e per dimostrare che la nostra passione non viene scalfita da delusioni e repressione – sostengono nella nota gli esponenti della Curva Just -. Si invitano tutti i tifosi ad entrare nel settore dopo 12 minuti dall’inizio della partita (non saremo transigenti su ciò) per onorare con un gesto di solidarietà i 12 ragazzi colpiti da Daspo. Al termine della partita invitiamo tutta la tifoseria alla Bocciofila XXIV (dietro il settore ospiti) per un panino con la salsiccia, il ricavato andrà in aiuto delle spese legali che il il gruppo dovrà affrontare. Curva Just Macerata fino all’ultimo diffidato!»