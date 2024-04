(Clicca qui per ascoltare tutte le puntate)

Settembre 1936: a Macerata c’è grande attesa per il primo campionato italiano di giuoco del pallone col bracciale allo Sferisterio. Parteciparono squadre da molte regioni d’Italia e il numeroso pubblico volle assistere anche agli allenamenti.

Lo storico momento viene raccontato nella puntata di oggi di Maceratando, il podcast domenicale a cura di Roberto Cherubini. Si parla anche del nuovo assetto dirigenziale per l’associazione Calcio Macerata. L’avvento del Fascismo non risparmia neanche lo sport e nel 1936 il nuovo presidente è il camerata cav. Giuseppe Bruscantini, componente del direttorio del Fascio di Combattimento di Macerata.

Il podcast si basa su un’opera monumentale del compianto Franco Torresi e cioè i volumi “La città sul palcoscenico” che raccontano la città negli anni dal 1884 al 1944. Franco Torresi è stato un ricercatore ed uno storico minuzioso che in tantissimi anni di lavoro ci ha regalato anche quest’opera che rappresenta un patrimonio enorme per Macerata.