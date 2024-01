Dopo il difensore Vittorini e il centrocampista Gomis, la Maceratese chiude anche per il nuovo attaccante: all’ultimo giorno di mercato arriva Christian Damiano (l’altro nome seguito era Niccolò Micchi). Classe 1996, Damiano arriva dalla Correggese (Serie D) e fa già parte del gruppo. Giocatore di qualità e di esperienza, giovanili del Bari e del Parma, prima di molta serie D ed Eccellenza.

Il direttore sportivo Giuseppe Sfredda esprime la sua soddisfazione: «Il club ha rinforzato la squadra, già molto competitiva, in ogni reparto. Abbiamo esaudito le richieste del nostro allenatore con una campagna acquisti mirata. I giocatori che sono arrivati sono validi e motivati. Ora dobbiamo pensare solo al campo e dare riscontro alla società e alla tifoseria».

Tre rinforzi dunque per mister Dino Pagliari in vista del big match di domenica (inizio ora 14,30) contro la capolista Chiesanuova. La partita si giocherà al Tubaldi di Recanati vista che lo stadio di Villa San Filippo non è stato ritenuto idoneo dalla Prefettura.