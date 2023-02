LA STORIA - Cristina Morganti, oss di 49 anni di Ripe San Ginesio, è stata operata dal dottor Gianluca Grechi, primario di Ginecologia all'ospedale di Jesi: «E' stato eccezionale, non posso che ringraziare lui e il suo staff». L'appello: «La prevenzione è fondamentale, non trascuratevi»

di Alessandra Pierini

«Avevo un fibroma nell’utero di più di 3 chili, il dottor Gianluca Grechi mi ha operato e lo ha rimosso. Donne controllatevi, non trascuratevi». E’ il messaggio di Cristina Morganti, oss 49enne di Ripe San Ginesio. Il 1 febbraio è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento nel reparto di Ginecologia dell’ospedale di Jesi proprio per rimuovere la massa tumorale e a breve tornerà a casa.

«A febbraio 2021 – racconta – ho scoperto di avere dei miomi all’utero. Mi sono quindi messa alla ricerca di un ginecologo chirurgo che avesse davvero le competenze e la facoltà di operarmi. Ho girato tanti dottori, tanta fatica, tanti soldi spesi. Casualmente una signora mi ha consigliato il dottor Grechi, primario di Ginecologia a Jesi. Mi ha detto che è molto disponibile e che ha la stessa disponibilità del padre. Il dottore mi ha visitato e mi ha subito preso in carico. Ho aspettato purtroppo i tempi dell’Asur. Dopo tre mesi ho fatto l’intervento».

Quindi in questi giorni il ricovero e l’intervento: «Il dottor Grechi ha rimosso la massa di 3,2 chili. L’intervento era molto delicato e temevo di risvegliarmi intubata o all’Utic. Invece mi sono risvegliata in Ginecologia. Il dottor Grechi, la sua équipe e tutto il personale della sala operatoria sono stati fantastici. Io sono stata una paziente difficile e lui un dottore eccezionale per la sua pazienza».

Cristina dovrà ora affrontare la convalescenza, ma non ha aspettato neanche un attimo per lanciare il suo messaggio a tutte le donne: «Donne controllatevi, fate il pap test e andate dal ginecologo anche se state bene. Purtroppo siamo in tante nella mia situazione. Io, pur lavorando nel sanitario, stavo bene e non mi sono controllata. La prevenzione è fondamentale, non trascuratevi».