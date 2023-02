Continua la fuga dagli ospedali,

altri tre medici si dimettono

SANITA' - Un cardiologo in servizio a Civitanova ha chiesto e ottenuto la pensione anticipata per lavoro usurante, una dottoressa del pronto soccorso di Macerata e uno psichiatra hanno scelto di recedere dal contratto. Ancora nessuna risposta sulla graduatoria del concorso per Anestesia e Rianimazione,

2 Febbraio 2023 - Ore 20:08 - caricamento letture

