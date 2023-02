SANITA' - Si aggrava la situazione legata alla carenza di organici nelle strutture maceratesi: arrivano uno psichiatra e un'anatomopatologa per coprire vecchie falle ma se ne aprono di nuove. Paolo Maria Squadroni lascerà il reparto di Medicina dell’ospedale di Civitanova

di Luca Patrassi

Si allunga la serie di medici in uscita dall’ospedale del capoluogo con l’azienda sanitaria che appare in difficoltà nel tentativo di riequilibrare in qualche modo il rapporto tra uscite ed entrate, rapporto che nelle ultime settimane appare decisamente peggiorato. La situazione della Psichiatria dei Civitanova. A novembre scorso l’azienda sanitaria aveva pubblicato un bando di mobilità volontaria per la ricerca di due psichiatri per il reparto di Civitanova, che appunto ne ha persi recentissimamente due per dimissioni. La mobilità interna non ha dato il risultato auspicato, solo un medico ha aderito, si tratta di Danilo Tittarelli, proveniente dall’Ast di Ancona. Ha chiesto, ed ottenuto, di essere messo in aspettativa fino al prossimo luglio il dottore Renato Morelli, dirigente medico del laboratorio Analisi: aspettativa per la durata del periodo di prova legato all’incarico conferitogli dagli Ospedali Riuniti di Ancona. La situazione di Anatomia Patologica: arriva un’assunzione a tempo indeterminato della dottoressa Silvia Ippoliti, inserita nella graduatoria del concorso bandito nello scorso dicembre dagli Ospedali Riuniti di Ancona.

Infine dimissioni di un medico molto noto in quel di Civitanova: si tratta di Paolo Maria Squadroni che lascerà il reparto di Medicina dell’ospedale di Civitanova dal prossimo primo aprile. Squadroni si era anche presentato alle scorse elezioni comunali di Civitanova come candidato sindaco alla guida di una coalizione che aveva tra gli obiettivi l’introduzione di una moneta alternativa e lo stop al green pass. Infine un particolare: la lunga serie di determine ha messo in difficoltà anche il dirigenti: il ricorso al copia e incolla non è sempre portatore di ottimi risultati e anche negli ultimi atti si legge di assunzione di psichiatri poi descritti come rianimatori, di medici che diventano strada facendo dottoresse, di specialisti che da una pagina all’altra cambiano nome e cognome. Cose che succedono se non si rileggono con attenzione gli atti che si portano alla pubblicazione e che pure presentano una lunga serie di firme e di controfirme.