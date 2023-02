MACERATA - L'Ast ha vinto anche in Appello il ricorso promosso dalla vecchia società di gestione. Sale a 2.5 milioni di euro la somma che l'azienda sanitaria incasserà in cinque anni dai diversi gestori delle attività nelle strutture della provincia

di Luca Patrassi

Cambia gestione il bar dell’ospedale di Macerata, l’appalto è infatti appena stato assegnato alla società vicentina Falchi: poco più di novecentomila euro da versare nei prossimi cinque anni nelle casse dell’azienda sanitaria. L’appalto era partito nel 2020, la gara riguardava i bar all’interno delle strutture ospedaliere dell’azienda maceratese, dunque appunto Macerata, Civitanova, Camerino e San Severino. Mentre per gli altre tre ospedali la gara si è chiusa nel 2021, per Macerata c’è stata un’appendice giudiziaria, visto che la prima classificata era poi stata esclusa in sede di verifica dei requisiti ed aveva fatto subito ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche che ha dichiarato legittima la posizione assunta dall’azienda sanitaria, dalla stazione appaltante. La vecchia società di gestione del bar ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e ha perso anche l’appello. Ora il commissario straordinario dell’Ast Macerata Antonio Draisci ha firmato la determina che affida la gestione del bar all’azienda vicentina mentre resta un contenzioso civile dell’Ast con la vecchia società di gestione. Il contratto che sarà stipulato con l’operatore aggiudicatario – appunto la Falchi di Vicenza – avrà una durata prevista di 5 anni, per un corrispettivo comprensivo di Iva di 901mila euro complessivi, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio ed è altresì prevista, eventuale opzione di prosecuzione contrattuale dopo il termine di scadenza, per un periodo massimo di 12 mesi. La gestione dei bar degli ospedali maceratesi porterà 2.5 milioni di euro (1.6 milioni era la cifra ricavata dall’appalto per Civitanova, Camerino e San Severino) in cinque anni nelle casse dell’Ast Macerata.