SANITA' - Sostituirà Franco Paolucci, che cesserà la convenzione per limiti d'età. Prenderà servizio dal 13 febbraio con un incarico provvisorio. Le parole dell'assessore regionale Saltamartini

«Saranno i medici di base Gabriele Gagliardini e Michele Ercolino a sostituire Franco Paolucci che cesserà la convenzione per raggiunti limiti d’età il prossimo 12 febbraio: i suoi assistiti di Cingoli e Filottrano quindi potranno ricollocarsi fin da subito». E’ quanto fa sapere l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, dopo il confronto avuto con la direzione dell’Ast Ancona e col distretto competente.

«Gagliardini – prosegue Saltamartini – avrà un incarico provvisorio dal 13 febbraio e potrà seguire i circa 700 pazienti di Paolucci a Cingoli, mentre Ercolino ha già ricevuto un incarico provvisorio il 30 gennaio e potrà seguire quelli della zona di Filottrano. Nonostante le carenze che si registrano sul mercato delle professioni mediche – conclude – ci siamo assunti l’impegno di tutelare le zone disagiate come Cingoli che si trova nell’area del cratere e Filottrano che rientra tra le aree interne produttive». Chi volesse iscriversi con il medico Ercolino dunque lo può fare fin da subito, per Gagliardini la scelta potrà essere effettuata dal 13 febbraio, giorno in cui prenderà servizio. Gli assistiti possono effettuare la scelta o la revoca del medico di medicina generale in tutti gli sportelli Cup del Distretto. In particolare a Cingoli e Filottrano gli sportelli restano aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30.