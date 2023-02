ANZIANI - L'assessore regionale sulla questione dei costi aumentati e i contributi versati dalla Palazzo Raffaello fermi da anni: «Sono stati fissati da una delibera del 2014. Il 6 febbraio incontro con Sandro Parcaroli e i sindaci»

«Con gli enti gestori delle case di riposo e con l’Ambito territoriale sociale 15 abbiamo un tavolo aperto ormai da mesi, da quando abbiamo dovuto affrontare l’emergenza pandemica», così l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini fa chiarezza sulla questione sollevata dai sindaci dell’Ats 15 del maceratese e dalle strutture che hanno segnalato un aumento delle spese di gestione.

Saltamartini spiega che «c’è una interlocuzione aperta con il Governo per riuscire ad ottenere risorse più adeguate a quelle che sono le spese attuali, tenendo conto dei costi legati al covid e della normativa che impone una riduzione degli ingressi, e attualmente soprattutto dei rincari delle bollette dovuti all’aumento del costo dell’energia». Sulle tariffe attuali e la partecipazione della Regione, aggiunge che «sono fissate da una delibera regionale del 2014 che ritoccava di poco quella precedente del 2004. In ogni caso c’è da parte del presidente Francesco Acquaroli, mia e della Giunta regionale la massima disponibilità a trovare un accordo con gli entri gestori. Ho già convocato per il 6 febbraio alle 15,30 qui in Regione Sandro Parcaroli in qualità di presidente e i sindaci dell’Ats 15 per individuare soluzioni condivise anche per le emergenze della zona del cratere».