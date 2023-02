SANITA' - Claudia Parigiani aveva riportato fratture e la rottura di un ginocchio. «Ringrazio il dottor Leonardo Pasotti, nel reparto che dirige si punta anche sulla cura del paziente dal punto di vista umano, non solo clinico»

Un investimento, la caduta e la frattura di costole e ginocchio, ma Claudia Parigiani, di Tolentino, è di nuovo in piedi. E vuole ringraziare tutto il reparto di Ortopedia dell’ospedale di Camerino che in questo periodo l’ha assistita: «Sono rimasta coinvolta in un investimento che, a seguito della rovinosa caduta a terra, mi ha provocato la frattura di alcune costole e del ginocchio – racconta – la frattura all’arto in modo particolare mi ha costretta ad affrontare un intervento chirurgico abbastanza impegnativo nel reparto di Ortopedia, presieduto dal dottor Leonardo Pasotti, nell’ospedale di Camerino. Malgrado il comprensibile disagio e i dolori mi sono trovata accolta in un ambiente altamente professionale che punta anche sulla cura del paziente dal punto di vista umano, non solo clinico, dettagli essenziali che fanno del reparto di ortopedia camerte un’eccellenza del territorio. A questi medici e a tutto lo staff va il mio ringraziamento per il trattamento riservato, così come al medico di base Stefano Gobbi che ha costantemente monitorato la situazione. Non sempre le notizie riportano vicende di malasanità, è importante anche raccontare di reparti dove le cure e il benessere del paziente sono un costante impegno».