CIVITANOVA - La direzione regionale dell'azienda sanitaria territoriale risponde in merito alla questione sollevata da Amedeo Regini riguardo il Poliambulatorio di via Abruzzo

Attesa al freddo alla Guardia medica di Civitanova, l’Azienda sanitaria valuta il trasferimento e sottolinea: «I medici presenti sono sempre due, per cui le attese sono al massimo di pochi minuti».

La direzione generale dell’Ast di Macerata risponde sulla questione sollevata da Amedeo Regini che ha evidenziato il fatto che gli utenti del Poliambulatorio di Via Abruzzo, fossero costretti a rimanere fuori al freddo in attesa del loro turno per la visita, perché l’accesso è consentito ad una persona alla volta: «Innanzitutto si fa presente che gli ingressi nel Poliambulatorio per effettuare una prestazione di guardia medica negli orari di chiusura dell’ordinaria attività della struttura sono necessariamente scaglionati per ragioni di sicurezza, non essendo il Poliambulatorio dotato di personale di sorveglianza, che non è previsto per questo tipo di strutture. Tuttavia, è facoltà del personale medico consentire l’ingresso a più persone valutando le singole situazioni che si presentano».

«Stiamo valutando – commenta la sub commissaria sanitaria dell’Ast di Macerata Daniela Corsi – la possibilità di trasferire la Guardia Medica ad altra sede, più consona alle esigenze del personale sanitario e dell’utenza».