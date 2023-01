MALTEMPO - Le piogge di ieri hanno provocato un profondo dissesto lungo la carreggiata. Il sindaco Andrea Gentili: «Per ora un by pass stradale, poi saranno necessarie risorse importanti, i tempi saranno lunghi»

Strada frana a Monte San Giusto, chiusa la viabilità su via San Giacomo. Le abbondanti piogge che hanno portato neve in montagna e provocato disagi nella giornata di ieri hanno minato la stabilità di via San Giacomo a Monte San giusto.

Qui questa mattina infatti si è verificata una frana che ha provocato il dissesto dell’asfalto. Fortunatamente non si sono verificati incidenti. Gli operai del comune sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza la carreggiata bloccandone l’accesso e la viabilità. Ora il comune dovrà procedere con un provvedimento di somma urgenza per realizzare un by-pass e rendere così percorribile l’intero tratto di via San Giacomo. A comunicarlo è il sindaco che ha avvisato la popolazione tramite anche un post sulla pagina del comune. «Come prima cosa la strada è stata messa in sicurezza, successivamente sarà necessario un intervento straordinario che richiederà dei tempi non rapidi e delle risorse importanti e per questa ragione chiederemo lo “stato di calamità” – ha detto il primo cittadino Andrea Gentili – ringraziamo i proprietari dei terreni confinanti la strada per la collaborazione necessaria alla realizzazione della viabilità provvisoria».