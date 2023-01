MALTEMPO - Disagi a Porto Recanati, alcuni rami sono caduti sulla carreggiata in centro. Infiltrazioni anche nella mensa delle scuole, gli alunni mangeranno in classe. A Potenza Picena una pianta ha bloccato la carreggiata nella zona della Goldenplast. Pantano a Civitanova davanti alla scuola Alighieri

di Laura Boccanera

Vento forte e mareggiate lungo la costa, a Porto Recanati il mare arriva in strada. Se l’entroterra è alle prese con l’ondata di neve e pioggia, lungo la costa è il vento e le precipitazioni a preoccupare maggiormente. Sorvegliati speciali i fiumi e i torrenti, ma al momento non ci sono criticità per esondazioni. Invece un forte vento da nord a 27 nodi ha iniziato a battere il litorale a partire da questa notte e nelle prime ore di questa mattina provocando alcuni disagi.

Le criticità maggiori a Potenza Picena dove lungo la provinciale è caduta una pianta all’altezza dell’azienda Goldenplast bloccando la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitanova per liberare la strada. Una piccola criticità anche a Porto Potenza dove si è allagato un pontino in prossimità della stazione ferroviaria che ha richiesto l’intervento dell’Astea e della polizia municipale.

A Porto Recanati invece è il mare grosso a far paura. Ancora difficile una conta dei danni negli chalet, ma il mare questa mattina ha raggiunto a Scossicci il lungomare. Fortunatamente l’asfalto ha retto, ma sulla carreggiata ci sono depositi di sabbia e sassi per i quali sono al lavoro gli operai del comune. A causa del vento inoltre alcuni rami di pino in centro città sono caduti. Problemi anche a scuola a causa di alcune infiltrazioni nei locali della mensa, ma il servizio resterà comunque attivo. Ma gli alunni dovranno mangiare in classe.

A Civitanova situazione al momento sotto controllo: la mareggiata non ha provocato conseguenze agli ormeggi per ora, mentre l’acqua caduta ha ingrossato il Chienti e i torrenti: «Già stanotte abbiamo fatto un giro di perlustrazione – riferisce Aurelio Del Medico della Protezione civile comunale – la portata di fiumi e torrenti è aumentata ma sotto controllo, il Castellaro andrebbe ripulito dalle sterpaglie, ma al momento non rischia di esondare. L’Asola ha formato invece un lago a causa delle precipitazioni e andrà aperto il deflusso a mare. Per quanto riguarda smottamenti e strade abbiamo verificato nella zona di Civitanova Alta e in campagna ma per ora è tutto sotto controllo».

Qualche disagio invece si è registrato questa mattina all’interno della scuola Dante Alighieri di Via Regina Elena dove i genitori si sono lamentati per il pantano provocato dalla pioggia. A causa delle canaline di scolo delle grondaie infatti nell’area dell’asilo pioveva dal tetto verso l’esterno mentre il piazzale davanti all’ingresso della scuola elementare era completamente allagato: «Abbiamo segnalato numerose volte al comune il disagio e la criticità del piazzale ogni volta che piove. Questa mattina era praticamente impossibile entrare senza bagnarsi completamente i piedi – segnala una rappresentante di classe – ma non si interviene mai in maniera definitiva».