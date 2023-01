NEVE - A Ussita, Sarnano e Bolognola domani si potranno battere le piste. Nell'entroterra continua a nevicare, disagi a causa di interruzioni di corrente a Castelraimondo, Matelica e Gagliole

di Monia Orazi

Continua a nevicare nell’entroterra. Domani saranno tutte e tre aperte le stazioni sciistiche sui Sibillini, Pintura di Bolognola, Frontignano di Ussita e Sassotetto e Santa Maria Maddalena di Sarnano. Lo hanno annunciato i gestori degli impianti sulle loro pagine social. Per quanto riguarda la viabilità il consiglio è quello di andare in montagna solo con gomme termiche o muniti di catene, per evitare di rimanere bloccati e creare disagi come accaduto questa mattina lungo la strada che da Sarnano conduce a Sassotetto. A Bolognola continua a nevicare intensamente ma per domani è previsto cielo variabile con neve di nuovo della serata.

Saranno aperti gli impianti di risalita Pintura 1, Pintura 2, Castelmanardo, Tappeto Madonnina con tutte le relative piste. Sarà chiuso il tappeto Scoiattolo per un guasto al motore.

Dopo il fine settimana è prevista l’apertura tutti i giorni e attorno a metà della prossima settimana apertura anche della sciovia Porte di Berro con il totale delle piste fruibili.

A Frontignano il vento si sta calmando e lo staff della stazione sciistica è al lavoro sulle piste dove è caduto un metro di neve fresca. Per domani apertura alle 9 della seggiovia Saliere e del tappeto campo Scuola con le relative piste.

La seggiovia Belvedere riaprirà nella giornata di martedì. Operativi noleggi, scuole sci e il rifugio Saliere mountain lounge. A Sassotetto spiegano i gestori: «Per la giornata di domani domenica 22 gennaio comunichiamo che saremo aperti con i seguenti impianti: ski-lift Sassotetto 1, campo scuola Sassotetto, seggiovia Liseb (Loc. Maddalena), campo scuola Maddalena. Gli impianti apriranno alle nove. Raccomandiamo l’utilizzo di auto dotate di pneumatici invernali e catene a bordo».

Per il resto nell’entroterra dai 200 metri di altezza sta nevicando, a quote inferiori si registrano pioggia mista a neve o solo pioggia, ma al momento non si registrano criticità nella viabilità e le strade sono tutte percorribili. Problemi alla rete elettrica si registrano a Camerino nella zona di Fonte San Venanzio, dove la corrente va e viene, mentre alcune decine di famiglie tra Castelraimondo e Matelica sono rimaste senza corrente. Anche la maggior parte di Gagliole alle 20 era al buio.

Nella notte e per tutto domani nelle Marche c’è l’allerta gialla per vento e neve.