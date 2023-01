MACERATA - I tecnici dell'Enel, attorno alle 17, hanno comunicato di aver sostituito le componenti elettriche e di aver ripristinato il servizio

SERVIZIO AGGIORNATO ALLE 17,01 – E’ ritornata la corrente in via Morelli da pochi minuti, Enel comunica di aver riparato il guasto.

Temono di dover passare la notte al freddo i residenti di via Morelli a Macerata. La via è rimasta infatti senza luce dalle 5 di questa notte e al momento non hanno ancora informazioni riguardo l’ora entro la quale sarà riparato il guasto. «Qui vivono tanti anziani – spiega una residente di 83 anni – e c’è anche qualcuno che sta male ed è appena stato dimesso dall’ospedale. Stare senza riscaldamento così a lungo non è semplice per noi. Almeno ci mettessero a disposizione un generatore come era accaduto in via Spalato».

Intanto l’Enel conferma il guasto ad una cabina elettrica che i tecnici stanno cercando di riparare con la sostituzione di alcune componenti elettriche. «Purtroppo non siamo ancora in grado di stabilire l’ora del ripristino, ma stiamo riparando il guasto, non è necessario intervenire con gruppo elettrogeno» fa sapere Enel.

