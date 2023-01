Continua l’allerta meteo per le Marche

MALTEMPO - Nuovo bollettino delle Protezione civile valido fino alla mezzanotte di domani per criticità idraulica e idrogeologica

Prolungata l’allerta meteo sulle Marche. La Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino valido dalle 15 di oggi alla mezzanotte di domani. A differenza di quella di ieri, questa è un’allerta gialla per tutta la regione per criticità idraulica e idrogeologica. Resta il rischio valanghe sui Sibillini, sia sul versante ovest che est. Tra ieri notte e oggi il maltempo ha creato non pochi danni e disagi in provincia: dalla neve nell’entroterra, alla pioggia e al vento che hanno sferzato le aree collinari e costiere. Decine e decine di interventi per frane, strade bloccate, allagamenti, con un tratto della superstrada rimasto chiuso per oltre cinque ore (in fondo gli articoli correlati).