ANCONA - L'episodio durante la manifestazione 'Fridays for Future' dello scorso 23 settembre: la Digos, avviate le indagini, è risalita agli autori

Dopo il lancio del fango contro la Regione, arrivano le prime denunce.

Sono 5 le persone deferite dalla Digos, che avevano partecipato alla manifestazione ‘Fridays for Future’ lo scorso 23 settembre, in occasione dello sciopero globale per il clima.

Residenti nella regione, si erano rese responsabili in concorso tra loro di “imbrattamento e lancio di cose pericolose”.

In particolare, in quella mattinata, nell’area della sede della Regione Marche, in via Gentile da Fabriano, hanno iniziato a radunarsi i partecipanti all’iniziativa ambientalista fino a raggiungere il numero di circa 250 persone, circostanza a cui sono seguiti alcuni interventi di esponenti dei movimenti sostenitori dell’evento.

Il corteo ha subìto un ritardo nel percorso quando un numero ristretto di persone ha deviato dall’itinerario programmato, dirigendosi verso l’ingresso principale del Palazzo della Giunta Regionale con al seguito sacchetti neri pieni di melma con l’intento di svuotarli all’interno.

Nonostante la contrapposizione delle forze di polizia finalizzata a tutelare l’incolumità delle persone presenti nei palazzi istituzionali, i cinque hanno iniziato un lancio di terminando con l’imbrattamento delle scale e del muro d’ingresso, accompagnando il gesto con scritte e insulti realizzati sempre utilizzando il fango.

Le successive indagini hanno permesso l’individuazione dei 5 autori le cui posizioni sono ora al vaglio pure della locale Divisione Anticrimine, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione, nei confronti dei responsabili dei disordini, di misure di prevenzione personali di competenza del questore, finalizzate a evitare il ripetersi di condotte simili.

