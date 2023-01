Neve e mezzi intraversati:

chiusa la superstrada

tra Caccamo e Muccia (Foto)

MALTEMPO - Traffico bloccato in direzione Foligno, Anas al lavoro per liberare la carreggiata. Stop ai mezzi pesanti dallo svincolo Tolentino-zona industriale. Rallentamenti verso Civitanova. Chiusa l'uscita di Senigallia dell'A14 per allagamenti

23 Gennaio 2023 - Ore 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA