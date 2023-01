LA SITUAZIONE nell'entroterra: a Castelsantangelo si è arrivati a 50 centimetri di neve. Niente lezioni a Camerino, Fiastra, Valfornace, San Ginesio, Sarnano, Monte San Martino e Muccia. Problemi con l'elettricità anche a Cingoli, Treia ed Apiro. Criticità nella viabilità

di Monia Orazi

Forte nevicata nella notte e nelle prime ore di questa mattina, i sindaci dell’entroterra hanno emesso all’alba l’ordinanza di chiusura delle scuole a Camerino, Fiastra, Valfornace, San Ginesio, Sarmano, Monte San Martino e Muccia. Scuole regolarmente aperte a Matelica.

In poche ore è caduto mezzo metro di neve a Bolognola, una trentina di centimetri a Muccia e Camerino, una quarantina ad Ussita e Visso, mezzo metro a Castelsantangelo sul Nera, imbiancata anche Castelraimondo. Piove incessantemente da ieri sera un po’ in tutta la provincia. Blackout elettrico in tutta Cingoli, diverse famiglie senza corrente ad Apiro e Treia, guasto alle reti elettriche a Sarnano, Valfornace, Montecavallo. Criticità nella viabilità per la neve e la pioggia che stanno cadendo intensamente. Circolazione bloccata intorno alle otto a Castelsantangelo sul Nera, si circola a fatica in Valnerina, caduta una pianta in località Sfercia di Camerino, lungo la provinciale Varanese, ad un chilometro dall’incrocio per la superstrada. Regolarmente aperte le strutture dell’Università di Camerino, proseguono le attività didattiche: «Nella giornata di oggi lunedì 23 gennaio le strutture della sede Unicam di Camerino resteranno aperte, anche per consentirne la fruizione da parte di chi è già in viaggio per raggiungerle. Le attività didattiche si svolgeranno regolarmente, anche in modalità telematica. Nel pomeriggio, sulla base dell’evolversi delle condizioni meteorologiche, daremo ulteriori indicazioni per la giornata di domani». Chiuse le stazioni sciistiche di Bolognola e Frontignano.