BIANCO - Precipitazioni nevose anche a quote più basse. Qualche disagio alla viabilità, la situazione più critica si registra lungo il valico delle Fornaci, la strada che da Pieve Torina conduce a Visso. Per ora piste chiuse a Frontignano e Sassotetto

di Monia Orazi

Previsioni rispettate, la neve è arrivata puntuale in tutto l’entroterra. Questa notte sono caduti circa 50, 60 centimetri di neve fresca in montagna e già ieri sera intorno alle 21 erano imbiancate tutte le zone che vanno da Camerino, passando per Fiastra, Pieve Torina e l’alta Valnerina, Serravalle di Chienti. La neve invece questa mattina si è fatta vedere anche a quote più basse, dai 300 metri in su è iniziata a cadere, regalando un suggestivo panorama innevato. Anche a Castelraimondo e Matelica e a Cingoli nevica.

Oggi doveva essere il giorno del debutto per la stagione invernale ma a Frontignano di Ussita dopo l’apertura di ieri, la bufera in atto e la neve con cumuli fino ad un metro ha costretto l’organizzazione ad uno stop per la giornata odierna.

Solo per oggi la stazione sciistica resterà chiusa, per consentire il ripristino delle piste dove il vento ha fatto accumulare la neve. Invece a Bolognola sono aperte regolarmente le piste da sci. A Sassotetto, si stanno battendo le piste ma non sono ancora aperte.

Al momento si registrano oltre 10 centimetri di neve a Camerino, una quindicina a Fiastra, stesso spessore per Visso e oltre 20 centimetri a Castelsantangelo sul Nera, imbiancate anche Sarnano e San Ginesio. La neve ha creato diverse difficoltà alla viabilità, in particolare questa mattina la situazione più critica si registra lungo il valico delle Fornaci, la strada che da Pieve Torina conduce a Visso, unica via d’accesso al paese passando per il Maceratese, in cui la circolazione risulta bloccata da alcuni mezzi rimasti intraversati, su cui stanno intervenendo carabinieri e vigili del fuoco.

Il consiglio è di non spostarsi se non si hanno catene a bordo o gomme termiche, perché poi si rischia di restare bloccati e di creare intralcio alla circolazione. In tanti comuni i mezzi spazzaneve sono entrati in funzione già dalle prime ore della serata di ieri, continuerà a nevicare per tutta la giornata di oggi in particolare nelle prime ore del pomeriggio è previsto una intensificarsi dei fenomeni nevosi. Preoccupa anche la situazione dei fiumi, in particolare tra Pioraco e Fiuminata ieri il Potenza aveva già raggiunto il livello di guardia a causa delle forti piogge cadute e viene costantemente monitorato dalla Protezione Civile locale. Mare mosso e vento forte sulle coste.