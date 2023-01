SAN SEVERINO - L'amministrazione comunale fa il punto dopo l'ondata di maltempo, il Potenza continua ad essere l'osservato speciale. LE FOTO

Frane, smottamenti, strade da liberare: interventi in serie a San Severino, dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia. Tecnici e operai del Comune, le imprese private incaricate con il piano neve e la polizia locale sono al lavoro incessantemente da stanotte. I maggiori problemi sono causati dalle strade bloccate. Infiltrazioni d’acqua, e danni ad alcuni infissi, anche all’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”.

«Lavori di ripristino e di messa in sicurezza – spiega l’amministrazione – su diversi tratti fino alla frazione di Orpiana ma anche sulla strada per Serrone Valle. Una frana, e diversi alberi pericolanti da rimuovere, anche sulla comunale per Granali e su quella per la frazione di Sant’Elena, prima del ponte di Paterno, oltre che in zona Taccolti alta. Terra e fango, sempre per una frana, pure sulla strada provinciale 502, nei pressi dell’abitato di Marciano, in località Maestà, in località Palommare, e sulla strada provinciale tra la frazione di Isola e il Comune di Apiro, all’altezza della località Acqua Liberta, oltre che sulle strade a servizio della frazione di Paterno e nei pressi del santuario di Madonna dei Lumi».

I volontari del gruppo comunale di Protezione civile continuano a tenere sotto controllo le acque del fiume Potenza.