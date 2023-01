MACERATA - E' caduto lungo la provinciale Rotacupa, rimarrà chiusa fino allo sgombero

Grosso albero crolla sull’asfalto, chiusa la strada. E’ successo nella tarda serata di ieri a Macerata, lungo la provinciale 165 Rotacupa, non troppo distante dal ristorante le Case. L’albero si è abbattuto sulla strada, forse a causa del maltempo. In quel momento non stava passando nessuna auto. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia locale. La strada è stata messa in sicurezza e chiusa fino allo sgombero. E’ stata chiamata una ditta specializzata che dovrebbe provvedere in giornata a rimuovere il grosso albero.