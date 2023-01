MONTI - L'annuncio di Francesco Cangiotti, che gestisce i due impianti: «Rappresenta un primo inizio di stagione, ma siamo fiduciosi nelle previsioni della prossima settimana che annunciano nevicate più copiose che potranno permetterci di aprire altre piste»

«La neve quest’anno si è fatta desiderare, ma grazie alla perturbazione dei giorni scorsi sono caduti dai 10 ai 20 centimetri di neve fresca sui poli sciistici di Frontignano e Bolognola e così al via la stagione sciistica, anche se per ora solo parzialmente». Sono le parole di Francesco Cangiotti, presidente della società Funivie Bolognolaski che gestisce le stazioni di Frontignano e Bolognola, che annuncia dunque l’apertura dei campi scuola nel fine settimana grazie alle nevicate dei giorni scorsi.

Un annuncio che arriva proprio all’indomani del tavolo organizzato dalla ministra del Turismo Daniela Santanché con le Regioni, dopo l’allarme lanciato dagli operatori per la mancanza di neve. La ministra ha assicurato soluzioni dal governo entro 2-3 settimane.

«Abbiamo da subito lavorato la neve caduta integrandola parzialmente con l’innevamento programmato e tuttavia se l’innevamento non è sufficiente ancora per poter aprire le piste – continua Cangiotti – per sabato e domenica saranno in funzione i tapis roulant sia a Bolognola sia a Frontignano permettendo di poter iniziare a sciare sui due campi scuola. E’ un primo inizio di stagione che permetterà in particolare ai più piccoli e ai principianti di poter iniziare a sciare, anche grazie alle scuole sci che saranno operative su entrambe le stazioni. Aperti anche i noleggi sci e tutte le attività ricettive. A Frontignano sarà in funzione anche la seggiovia Saliere ma solo per raggiungere il campo scuola e per i pedoni a servizio del rifugio Saliere. Questo rappresenta un primo inizio di stagione, ma siamo fiduciosi nelle previsioni della prossima settimana che annunciano nevicate più copiose che potranno permetterci di aprire altre piste e impianti. Questo fine settimana i tappeti del campo scuola sia a Frontignano e Bolognola saranno aperti dalle 8,30 alle 16,30». Per maggiori info www.frontignano360.it www.bolognolaski.it