SARNANO - Dopo alcuni anni di fermo, da oggi è ripresa l'attività: agenti con gli sci e sulle motoslitte per attività di sicurezza e soccorso

Agenti di polizia sulle piste da sci a Sassotetto in vista dell’apertura degli impianti e del notevole flusso di appassionati in cui gli operatori sperano. Dopo alcuni anni di inattività, da oggi la Questura di Macerata assicurerà di nuovo la presenza sulle piste del comprensorio Sassotetto-Santa Maria Maddalena di agenti specializzati e abilitati a svolgere il proprio servizio sugli sci e su motoslitte per attività di sicurezza e soccorso in montagna. Il servizio di soccorso in montagna è coordinato dall’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura

Gli agenti saranno facilmente riconoscibili dalle loro tute da sci di colore blu e cremisi, i colori del corpo, con la scritta “Polizia di Stato” in bianco stampato sulle spalle. Sono operatori di polizia che durante il restante periodo dell’anno svolgono attività ordinaria in Questura o in altre specialità e che poi, nella stagione invernale, vengono impiegati sulle piste da sci per garantire l’ordine e la sicurezza anche sulla neve.

L’esigenza della presenza della polizia sulle piste espressa dalla comunità è stata accolta dal questore Vincenzo Trombadore e successivamente, su suo input, avallata dal Dipartimento della pubblica sicurezza. La presenza sulle piste da sci degli agenti formati alla Scuola di polizia del Centro addestramento alpino di Moena, verrà assicurata nei giorni e negli orari ritenuti più a rischio in relazione all’afflusso di persone e serve a garantire un maggiore rispetto delle regole, ad intervenire in caso di infortuni per il primo soccorso, per ricostruire l’accaduto ed individuare eventuali responsabilità, ma anche semplicemente per fornire informazioni e consigli alle persone presenti sulle piste da sci.