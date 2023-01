MALTEMPO - Criticità in diversi comuni a causa delle forti piogge, problemi alla circolazione anche in superstrada. Fossi esondati a Trodica e Sambucheto. Alcune strade sono impraticabili. Decine gli interventi. Black out a Morrovalle, interessata anche la scuola media

AGGIORNAMENTO DELLE 11,55 – «Le forti piogge delle scorse ore – fa sapere il Comune di Morrovalle – hanno causato danni a diverse cabine elettriche sul territorio comunale. Comune ed Enel hanno raccolto le segnalazioni e i tecnici sono al lavoro dalle 9.30 per cercare di ripristinare le situazione nel più breve tempo possibile. L’elettricità è saltata anche alla scuola secondaria di primo grado: ci scusiamo con le famiglie per i disagi che si sono venuti a creare, si sta lavorando per riportare la situazione alla normalità».

***

Chienti e Potenza ai livelli d’allerta, smottamenti, fossi esondati, qualche strada allagata e chiusa, alberi crollati in mezzo alle carreggiata. E’ la situazione che si è presentata stamattina in diversi Comuni della fascia collinare e basso-collinare della provincia. Decine di interventi di vigili del fuoco, Comuni e dei gruppi di Protezione civile comunali. Disagi alla circolazione in superstrada.

A causa delle precipitazioni intense si registrano frane sulle strade per le frazioni di Orpiana e Serrone Valle a San Severino. In mattinata ostruito, dalla caduta di un albero sulla sede stradale, il collegamento con la frazione di Gaglianvecchio. Per raggiungere l’abitato ci si è dovuti servire di una strada bianca. Diverse le chiamate all’ufficio Manutenzioni del Comune che sta intervenendo con operai e mezzi ma anche con l’ausilio di alcune imprese private. Fango e acqua su diverse strade, in particolare sulla provinciale 127 per Tolentino, all’altezza dell’abitato di Colotto, e sulla statale 361 “Septempedana”, tra Santa Maria della Pieve e Taccoli. Verrà infine ripristinato molto probabilmente in giornata il guasto all’acquedotto comunale che nella giornata di domenica ha tenuto impegnati tecnici e operai della municipalizzata Assem. A causa delle forti piogge si sono verificati dei movimenti importanti di terreno che hanno danneggiato un tubo all’interno di un pozzetto nei pressi del palazzetto dello sport di viale Mazzini. L’improvvisa perdita d’acqua ha fatto registrare un calo di pressione nella zona alta del rione Uvaiolo. L’Assem ha poi provveduto ad isolare il guasto e a ripristinare temporaneamente la situazione senza disagi particolari per le utenze. Intanto il fiume Potenza resta osservato speciale.

Tra Tolentino e Pollenza allagamenti sulla ex Statale 77 nel tratto compreso tra il Castello della Rancia e stazione di Pollenza con disagi alla circolazione. Le piogge intense hanno invaso i campi e l’acqua è straripata sulla carreggiata. L’Anas è al lavoro per mettere in sicurezza la strada con apposita segnaletica. Caduto un albero al confine tra Pollenza e Passo di Treia. A Macerata sopralluogo dell’Anas e di una pattuglia della polizia locale lungo la Carrareccia e alla Pieve, anche queste allagate. Si valuta la chiusura. Allagamenti a Villa Potenza.

Anche a Corridonia fango e terriccio in mezzo alla strade, qualche albero caduto.

Straripato il fosso Trodica a Morrovalle con allagamenti e strade impraticabili. Chiuse: la strada Folgaretti (Morrovalle stazione verso San Claudio) per l’esondazione al ponte Trodichetta e al ponte di ferro; la strada Castellano, all’incrocio con la Burella e la strada Cervare.

Allagamenti e smottamenti anche nelle zona di Sambucheto di Montecassiano, a causa dell’esondazione di un fosso. Anche qui alcune strade risultano impraticabili a causa del fango. «Abbiamo aperto il Coc e chiesto il supporto di ditte esterne che dispongono di mezzi necessari a ripulire le strade dal fango – dice il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena – Anche il livello del fiume Potenza è a livelli di guardia e stiamo avvisando i residenti di via Tasso e di Piane di Potenza a prestare la massima attenzione. Nel frattempo se ci sono situazioni critiche vi invito a segnalarle. Non serviva la conferma del cambiamenti climatici e del fatto che il territorio italiano è fragile e servono le risorse per metterlo in sicurezza. Altrimenti dovremmo affrontare queste situazioni più volte ogni anno».