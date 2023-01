NEVE - Diverse vettura sono rimaste bloccate lungo la strada che va verso il comprensorio sciistico, un automobilista soccorso da 118 e vigili del fuoco

Diverse auto in panne e un uomo ferito mentre stava cercando di montare le catene. E’ caos stamattina lungo la strada che da Sarnano va verso Sassotetto. Con la prima vera neve di stagione, nonostante le piste siano chiuse per una bufera che non permette l’apertura in sicurezza, in molti hanno comunque deciso di andare sul comprensorio.

Il problema è che diverse auto non erano probabilmente attrezzate per salire con la strada coperta di neve e così sono rimaste in panne. Lunghe code e anche un incidente: un automobilista è rimasto ferito mentre stava cercando di montare le catene, probabilmente, la dinamica è ancora da chiarire, perché un’altra auto è scivolata sopra la sua. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118. L’uomo è rimasto ferito ad una gamba, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Passato il momento dei soccorsi la strada è tornata normalmente percorribile, ovviamente con l’attrezzatura adeguata per affrontare la neve.