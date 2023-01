FREDDO - A partire dalle 18 e fino alle 24 di domani sono previste nevicate con accumuli fino a 50 centimetri sopra i 500 metri e fino a 20 centimetri tra 300 e 500 metri. Ci sarà anche vento e mare mosso

Tempo di neve in provincia e nelle Marche. I fiocchi bianchi sono attesi a partire da questo pomeriggio alle 18 nelle Marche non deboli nevicate che domani si faranno diffuse. A dirlo la Protezione civile che ha emesso oggi pomeriggio una allerta neve fino alle 24 di domani.

La neve è attesa dai 200 metri in su, mentre sulle quote inferiori è prevista acqua mista a neve. Oggi, secondo il bollettino, sono previsti tra i 15 e i 30 centimetri di accumuli sopra i 500 metri, dieci centimetri tra i 300 e i 500 metri, e 5-10 centimetri tra i 200 e i 300 metri. Domani la Protezione civile prevede una crescita degli accumuli che sarà tra i 30 e i 50 centimetri oltre i 500 metri. Tra i 300 e i 500 metri si parla di accumuli tra i 15 e i 20 centimetri. Poi di 5-10 centimetri tra 200 e 300 metri. Sotto i duecento metri sono previsti accumuli non significativi. È anche previsto vento con raffiche fino a burrasca, riporta il bollettino. Il mare sarà molto mosso o agitato.



