MALTEMPO - La Protezione civile segnala possibili criticità fino alle 24 di domani

Allerta gialla della Protezione civile, per neve, vento e rischio valanghe fino alla mezzanotte di domani. L’allerta riguarda tutte le Marche, a partire dalle 18 di oggi pomeriggio e fino alle 24 di domani.

La Protezione civile dà allerta gialla per neve e anche per vento e mare mosso. Inoltre c’è una allerta gialla anche per il rischio valanghe per i Monti Sibillini est e ovest e sulla Laga marchigiana. Ieri la Protezione civile aveva emesso un primo bollettino di allerta perché erano previste nevicate dai 200 metri di altezza. Cosa che si è verificata, e che nel Maceratese ha riguardato le zone dell’entroterra dove nel corso della notte si è formato un manto bianco. Disagi si sono registrati tra Sarnano e Sassotetto a causa di persone che si sono messe in auto senza essere adeguatamente attrezzati per percorrere strade coperte di neve.