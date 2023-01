Crollo delle temperature

e pioggia incessante:

«Raccolti a rischio»

COLDIRETTI MARCHE lancia l'allarme: «Diversi argini dei fiumi non hanno retto per l'azione delle nutrie. L’arrivo del grande freddo colpisce le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie e broccoli: se la colonnina di mercurio scende repentinamente o se le gelate sono troppo lunghe si verificano danni»

23 Gennaio 2023 - Ore 14:23 - caricamento letture

© RIPRODUZIONE RISERVATA